به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره بازار بین‌المللی فیلم و برنامه‌های تلویزیونی ایران به عنوان یکی از بخش‌های اصلی سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر از تاریخ یکم تا ششم اردیبهشت ماه سال ۹۵ مطابق با ۲۰ تا ۲۵ آوریل سال ۲۰۱۶ میلادی در تهران برگزار می‌ شود.

هدف اصلی بازار فیلم ایجاد محیطی برای معرفی، تبلیغ و توزیع فیلم‌های خانوادگی ایرانی و فیلم‌های خارجی انسان دوستانه و اخلاقی با تاکید بر پرهیز از فیلم‌های غیر اخلاقی است. به علاوه، بازار فیلم ایران نگاهی ویژه به آثاری دارد که در گسترش پیام عدالت طلبی و دفاع از ستمدیدگان و همینطور تاکید بر ارزش های اخلاقی و انسانی در دنیایی متعصب و غیر انسانی موثر باشند.

در همین راستا، بازار بر فیلم هایی از خاورمیانه و آسیای مرکزی و آثار پیام آور صلح و دوستی در مقام آموزه های راستین پیامبران الهی تمرکزی خاص دارد. همچنین این رویداد فضای مناسبی برای آشنایی و تبادل نظر و ایجاد فرصت‌های همکاری میان تهیه‌کنندگان، پخش‌کنندگان، غرفه داران و فروشندگان فیلم و برنامه‌های تلویزیونی ایران و کشور‌های خارجی را فراهم می کند.

شرکت در بازار تنها برای افراد متخصص و حرفه‌ای از جمله تهیه‌کنندگان، توزیع کندگان، سرمایه‌گذاران، سینماداران، خریداران، فروشندگان و نماینده‌های شبکه تلویزیونی، سینمای خانگی، فیلم‌های ویدیویی و رسانه‌های جدید است. بدیهی است موسسات و محصولات قابل عرضه آنها باید به لحاظ حقوقی دارای مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح باشند.

شرکت‌هایی که تمایل دارند در بازار حضور پیدا کنند، باید از طریق پایگاه الکترونیکی رسمی بازار www.fajriff.com ثبت نام کنند. جهت ثبت نام در بازار فیلم، ارائه مجوز فعالیت شرکت و محصولات مورد نظر الزامی است.

مهلت ارسال فرم های ثبت نام

فرم‌های رسمی ثبت نام باید دارای مهر و امضا درخواست کننده باشد و از طریق پایگاه و یا پست الکترونیکی قبل از تاریخ بیست و پنجم اسفند ماه ۹۴ ارسال می شود. تعهدی برای حضور کسانی که بعد از این تاریخ ثبت نام نمایند در بازار وجود نخواهد داشت. فرم‌های ثبت نام باید با فرمت Microsoft Word به آدرس ذیل ارسال شود: نوزدهمین دوره بازار بین‌المللی فیلم ایران / سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، آدرس دبیرخانه: خیابان ولی عصر، باغ فردوس، خیابان طوس، نبش کوچه دلبر، پلاک ۱۳، طبقه اول.

تبلیغات و صحت اطلاعات

آدرس و مشخصات ارسالی در نشریات و پایگاه الکترونیکی بازار و جشنواره درج می شود. شرکت کنندگان موظفند ضمن حصول اطمینان از اطلاعات ارائه شده، کلیه مشخصات و مدارک مربوطه را تا قبل از ۲۵ اسفند ماه ۹۴ جهت انتشار در کتاب راهنما و پایگاه الکترونیکی بازار ارسال کنند. همچنین از شرکت کنندگانی که مایلند شرکت و محصولاتشان را در کتاب راهنما و پایگاه الکترونیکی تبلیغ کنند دعوت می‌شود در خواست‌های خود را ارائه کنند.

موارد ارسالی باید با قوانین و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطابقت داشته باشد.

شرایط رزرو غرفه

هر غرفه دارای فضای تقریبی به ابعاد ۱۰ متر مربع شامل یک دست میز و صندلی، یک مانیتور و یک دستگاه نمایش دی وی دی است. چیدمان غرفه‌ها بر اساس طرح کلی فضای موجود و میزان فعالیت غرفه‌داران انجام می‌شود. بازار برای جلب رضایت خواسته‌های غرفه داران در چیدمان غرفه‌ها در حد امکان تلاش می‌کند. لکن اولویت با شرکت‌هایی است که در ادوار گذشته نیز در بازار حضور داشته‌اند. چیدمان و نحوه تخصیص یا واگذاری غرفه ها با برگزار کنندگان است.

طراحی داخلی غرفه ها

توصیه می‌شود شرکت کنندگان برای طراحی و دکوراسیون غرفه خود یک روز قبل از شروع بازار اقدام کنند.

غرفه داران باید هنگام چیدمان داخلی غرفه از هر گونه آسیب به تجهیزات موجود خودداری کنند. در صورت بروز هر گونه آسیب، مسئولیت به عهده غرفه دار خواهد بود. تمامی پوسترها، عکس‌ها و دیگر مواد چاپی مورد استفاده باید طبق قوانین و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران باشد.

نصب پوسترهای تبلیغاتی خارج از مکان‌هایی که توسط بازار تعیین شده، غیر مجاز است.

نمایش در غرفه

برای نمایش فیلم ها در محیط غرفه یا اتاق‌های نمایش و جهت جلوگیری از مزاحمت برای سایر غرفه‌ها، استفاده از گوشی الزامی است. همچنین تمامی شرکت کنندگان ملزم هستند که فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی خود را با زیرنویس انگلیسی ارائه دهند.

اداره کردن غرفه

بازار فیلم ایران از تاریخ یکم تا ششم اردیبهشت ۹۵ از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰ در تهران برگزار می‌شود. مهلت تکمیل چیدمان تمامی غرفه ها تا قبل از شروع بازار و تخلیه غرفه‌ها در روز آخر امکان پذیر است. حداقل یک نماینده شرکت باید در ساعت کاری بازار در غرفه حضور داشته باشد.

تعرفه

جهت حمایت و کمک به سینمای ایران صرفا مبلغی به عنوان تضمین حضور برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است.

غرفه داران:

ثبت نام شرکت در راهنما و پایگاه الکترونیکی بازار به علاوه اختصاص یک غرفه با میز، صندلی، مانیتور و دستگاه نمایش دی وی دی به علاوه کارت بازار (پذیرایی و یک وعده غذا) : هر شرکت ۵۰۰ هزار تومان (برای حداکثر دو نفر)، نفر اضافه یکصد هزار تومان.

خریداران:

ثبت نام خریداران (بدون غرفه) هر شرکت دویست هزار تومان (حد اکثر یک نفر)، نفر اضافه یکصد هزار تومان.

آگهی: در راهنمای بازار و یا پایگاه الکترونیکی دویست هزار تومان.

نمایش فیلم: در بازار سیصد هزار تومان (بلو-ری و یا دی وی دی)

واریز: به حساب شماره ۰۱۰۹۵۳۹۲۹۰۰۰۷ به نام شرکت تعاونی فرهنگ و هنر نزد بانک ملّی (شعبه وزارت ارشاد) و رسید پرداخت ارائه شود.

امکان تماشای فیلم های بخش های مختلف جشنواره و بازار با کارت بازار نیز برای شرکت کنندگان تدارک دیده شده است.

امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت و رایگان برای شرکت کنندگان پیش بینی شده است.

مسئولیت برگزارکننده و شرکت کننده

محل برگزاری بازار در طول فعالیت تحت کنترل است، لکن بازار هیچگونه مسئولیتی در مقابل مفقود شدن وسایل شخصی و یا لوازمی که توسط برگزار کننده در اختیار شرکت کننده گان قرار گرفته را ندارد. از غرفه داران انتظار می‌رود تا از وسایل با ارزش خود مانند: دی وی دی‌ فیلم، لپ تاپ‌ و دیگر لوازم ارزشمند شخصی محافظت نمایند.

در صورت عدم رعایت شئونات، قوانین و مقرارات بازار توسط شرکت کنندگان، از حضور غرفه دار یا نمایندگان آن به صورت موقت یا دائم در بازار جلوگیری خواهد شد و کارت ورود و خروج آنها نیز باطل می شود. بدیهی است در صورت ابطال کارت، از ورود به محل برگزاری بازار ممانعت خواهد شد.

نمایش فیلم و برنامه‌های تلویزیونی

فیلم هایی که با مقرارات و قوانین داخلی و حقوق بین‌المللی مغایرت داشته باشد به صورت خودکار از حضور در بازار حذف خواهند شد و همچنین برگزارکننده از نمایش فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی بدون مجوز خودداری می‌ کند.

فیلم‌های ایرانی منتخب بخش سودای سیمرغ و نگاه نو سی و چهارمین دوره جشنواره ملی فیلم فجر، در یک سالن مخصوص با زیرنویس انگلیسی برای شرکت کنندگان خارجی و داخلی نمایش داده می‌شوند.