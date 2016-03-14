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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۴۹

داعش اسرای زن عراقی را در بازارهای برده فروشی ۱۰۰۰ دلار می‌فروشد

داعش اسرای زن عراقی را در بازارهای برده فروشی ۱۰۰۰ دلار می‌فروشد

رسانه های عربی اعلام کردند که تروریست های تکفیری داعش برای فروش اسرای زن عراقی به قیمت ۱۰۰۰ دلار، بازارهای برده فروشی در روستاهای این کشور برپا کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، تروریست های تکفیری داعش زنان عراقی که به اسارت این گروه درآمدند را به عنوان برده می فروشند.

بر اساس این گزارش، در همین راستا تکفیری های داعش اقدام به برپایی بازارهای برده فروشی در روستاهای مختلف عراق کرده اند.

رسانه های عربی اعلام کردند که اسرای زن عراقی هرکدام به قیمت ۱۰۰۰ دلار به عنوان برده توسط داعش فروخته می شوند.

شاهدان عینی اعلام کردند که این بازارهای در مرزهای ترکیه و عراق نیز توسط تروریست های داعش برپا شده اند.

تکفیری های داعش غالبا با هدف بهره کشی جنسی از اسرای زن عراقی اقدام به فروش آنها می کنند.

کد مطلب 3579747

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