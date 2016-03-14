طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با اصلاح بندی از این قانون مقرر کردند مقامات مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و هم ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه از شمول این قانون مستثنی باشند.

پیش از این با تصویب مجلس کسانی که دارای اجازات خاصه از اصل ۱۱۰ قانون اساسی بودند، از شمول این قانون مستثنی می شدند که با ایراد شورای نگهبان این بخش حذف شد.

نمایندگان همچنین با الحاق تبصره ای به این طرح، بکارگیری بازنشستگان در شرکتهای طرح قرارداد دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را ممنوع کردند.