۵۴۵ مرکز غیردولتی با بهزیستی اردبیل همکاری دارند

بهزاد ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید به گسترده بودن فعالیت بهزیستی تصریح کرد: بخش مهمی از خدمات بهزیستی از طریق مراکز غیردولتی به شهروندان ارائه می‌شود.

وی با تأکید به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی اضافه کرد: برای توسعه ظرفیت همکاری بخش خصوصی درخواست‌هایی مبنی بر تشکیل مرکز غیردولتی اشباع نشده و همچنان موردبررسی قرار می‌گیرد.

مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه ۱۹۲ درخواست از سوی متقاضیان برای تأسیس مراکز غیردولتی ارائه شده است، ادامه داد: با ۸۵ درخواست موافقت اصولی شده و چهار مورد نیز تمدید شده است.

ستاری تعداد پروانه فعالیت و پروانه تأسیس صادره را ۴۹ مورد عنوان و تأکید کرد: علاوه بر این ۶۱ مورد پروانه نیز تمدید شده است.

وی مراکز غیردولتی را بازوی یاری گر بهزیستی در ارائه خدمات برشمرد و افزود: به دلیل گستردگی ابعاد فعالیت‌های حمایتی و خدمت رسان بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در ارائه خدمات ایفا کند.

مدیرکل بهزیستی استان از جمله سیاست‌های سال آتی بهزیستی را تداوم جلب مشارکت‌های بخش خصوصی و مشارکت‌های اجتماعی برشمرد و تأکید کرد: در این راستا از هرگونه ایده و پیشنهاد جدید حمایت می‌کنیم.