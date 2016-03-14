به گزارش خبرنگار مهر، بهرام افشارزاده سرپرست باشگاه استقلال امروز اعلام کرد که سفر این تیم به سوئد در تعطیلات نوروز به خاطر درخواست مظلومی و کامل نبودن این تیم، لغو شده است و این سفر قرار است در خردادماه صورت بگیرد.

لغو این سفر باعث ناراحتی مسئولان فدراسیون فوتبال سوئد شده است. نماینده این فدراسیون در تماس با علی کفاشیان روز گذشته از خلف وعده این باشگاه ایرانی گلایه و ناراحتی‌اش را از عدم سفر استقلال به سوئد اعلام کرد.

بهرام افشارزاده صبح امروز دوشنبه هم با علی کفاشیان تماس گرفت و دلایل لغو این سفر را مجددا به رئیس فدراسیون توضیح داد؛ کفاشیان هم بعد از شنیدن نظرات افشارزاده، دقایقی با وی شوخی کرد.