۱۳ شهرستان اصفهان تولیدکننده بیش از ۵۰ میلیون ماهی زینتی کشور است

محمد رضا عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تولید بیش از ۵۷ میلیون قطعه ماهی زینتی در این سال در سطح استان اصفهان سبب شده که این استان در سطح کشور جایگاه اول را در تولید این دست از ماهیان کسب کند.

وی بیان داشت: کاشان، نجف آباد و اصفهان سه شهرستان اولویت‌دار استان اصفهان در تولید ماهی‌های زینتی است.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اعلام کرد: طی برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور، تولید ماهی برابربا ۱۴۰ میلیون قطعه برآورد شده است.

وی با بیان اینکه ماهيان زينتی از تنوع بالايی برخوردار است، ادامه داد: در حال حاضر از ۴۰۰ گونه ماهی زینتی شناخته شده، حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰گونه در كشور و استان اصفهان تولید و تکثیر می‌شود.

عباسی افزود: اگر چه تولید تمامی گونه‌ها در کشور و استان امکان پذیر بوده، اما بايد شرایط خاص فیزیکی و شیمیایی آب و سایر پارامترهای زيستی ماهی را فراهم کرد.

وی گفت: هم اکنون انواع ماهیان زنده‌زا شامل گوپی، مولی، پلاتی و سوراتیل و همچنين انواع ماهيان تخمگذار از نوع خانواده مثل سیچلایدها، باربها،تتراها، شامل آنجل، اسکار، سوروم، تایگر، رزی بارب، حلب در سطح استان توليد می شود.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: توسعه در تنوع و تکثیر و پرورش ماهیان نتیجه کارهای فنی کارشناسان شیلات استان با تغییر در ساختارهای واحدهای تولیدی، توجه به تغذیه مناسب هر گونه، فیلتراسیون مناسب و کاهش مصرف آب و انرژی و مطالعه و شناخت دقیق از بیوتکنیک تکثیر گونه‌ها حاصل شده است.