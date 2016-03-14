سیدمحمد ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جلسه‌اش با سیدرضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال برای هماهنگی برنامه‌های تیم ملی و احتمال تغییر تاریخ مسابقات لیگ برتر، گفت: همانطور که قبلا گفته بودم با ۱۰ یا ۱۵ روز اردو نمی‌توانیم خودمان را برای جام جهانی آماده کنیم. من از قبل به کمیته فوتسال برنامه آماده سازی تیم ملی را داده بودم. مجددا با آقای افتخاری صحبت کردم و قرار شد تا درخواستم در جلسه هیات رئیسه ارائه شود.

وی افزود: در صورتی که تیم ملی بتواند اردوی آماده سازی برگزار کند و یا دیدار تدارکاتی خوب هماهنگ شود، برنامه لیگ تغییر خواهد کرد ولی زمان شروع مسابقات همان ۱۵ تیرماه خواهد بود.

سرمربی تیم ملی فوتسال یادآور شد: ما دنبال این هستیم تا اردوهای ماهانه داشته باشیم و قصد داریم با دعوت ۲۰ بازیکن از اردیبهشت ماه، این کار را شروع کنیم. این کار را در خرداد و تیرماه هم انجام می‌دهیم. باید در پایان هر اردوی ماهانه، چند بازی تدارکاتی خوب هم برگزار کنیم.

ناظم الشریعه درباره درخواست‌هایش هم گفت: تعویض کفپوش سالن کمپ و برگزاری بازی‌های تدارکاتی خوب از مهمترین دغدغه‌های ما است.

وی درباره احتمال برپایی اردوی تدارکاتی در خارج از ایران تصریح کرد: دنبال این موضوع هم هستیم و شاید همزمان با ماه رمضان یک اردوی خارجی برویم.

سرمربی تیم ملی فوتسال درباره درخواستش برای بازی با تیم‌های مطرح دنیا گفت: درخواست این بازی‌ها را به کمیته فوتسال داده‌ایم. اگر بازی با تیمی مثل برزیل هم درست نشد، دوست داریم تا حداقل با آرژانتین بازی کنیم.