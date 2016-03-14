۵۰اقامتگاه بوم گردی آماده خدمت رسانی به مسافران نوروزی است

محمود وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر استان کرمان را یکی از مقاصد گردشگران داخلی و خارجی خواند و اظهار کرد: در یکسال اخیر آمار گردشگران خارجی استان رو به افزایش بوده که آمار ارائه شده از سوی هتلها مبین این مطلب است.

وی افزود: هر ساله قبل از آغاز نوروز تمهیداتی برای حضور مسافران اندیشیده می شود که امسال با همکاری بخش خصوصی و مشارکت مردم این تمهیدات جامع تر و کاملتر اجرا خواهند شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان ادامه داد: یکی از نیازمندیهای مهم مسافران ارتقاء کمی و کیفی محل اقامت آنها است که در حال حاضر شرایط خوبی بوجود آمده بطوریکه علاوه بر مراکز اقامتی موجود بیش از ۵۰ اقامتگاه بوم گردی در سراسر استان جهت ارائه خدمات به مسافران آماده شده است.

وی به آموزش راهنمایان گردشگری قبل از ایام نوروز اشاره و تصریح کرد: طبق روال هرسال راهنمایان متخصص در حوزه گردشگری در موزه ها واماکن تاریخی و راهنمایان هلال احمر در مبادی شهرها مستقر خواهند شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، ‌ صنایع دستی و گردشگری استان کرمان به افزایش کیفیت ارائه خدمات و پاسخگویی به شکایات گردشگران در کمترین زمان اشاره کرد و افزود: بازرسی و بازدید از تاسیسات گردشگری استان که شامل ۳۰ هتل، ۳۲ مهمانپذیر، پنج پانسیون، ۹ خوابگاه و منزل موقت، ۱۲۷ دفتر خدمات مسافرتی و ۱۳۷ مجتمع پذیرایی و بین راهی نیز از تاریخ ۱۵ اسفندماه جاری آغاز و تا ۱۴ فروردین ماه سال آتی ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه ستاد اجرایی خدمات سفر با تدوین برنامه های لازم به استقبال نوروز

می رود، افزود: تولید اقلام فرهنگی به منظور توزیع برای گردشگران، بیلبوردهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی جاذبه های گردشگری در سطح استان در دست اجرا است.

وفایی با اشاره به اینکه در راستای ارتقاء کیفیت سفر میهمانان نوروزی و دسترسی آسان تر گردشگران به اطلاعات و اماکن گردشگری، بیش از ۵۳۰ هزار نسخه اقلام تبلیغاتی توسط این اداره کل و ۶۵۰ هزار نسخه نیز توسط بخش خصوصی در حال آماده شدن است که در بین مسافران توزیع خواهد شد.