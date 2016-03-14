حقوق کارکنان پارکهای علم و فناوری از مالیات معاف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد صاحبکار خراسانی سرپرست امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی گفت: ابهاماتی در خصوص معافیت مالیاتی بر حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهش، فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری بوجود آمده و مباحثی در شورای عالی مالیاتی و بخش‌نامه های سازمان امور مالیاتی کشور مطرح شده بود، اما با توجه به سابقه اعمال این نوع معافیت مالیات حقوق و با پیگیری‌های معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، هیأت وزیران موضوع را بررسی و نهایتا مصوبه ای مبنی بر معافیت مالیاتی برای حقوق کارکنان فعال در پارک های علم و فناوری را تصویب کرد.

وی افزود: چندین سال بود که معافیت مالیات حقوق کارکنان فعال در پارک های علم و فناوری اجرایی می شد اما شورای عالی مالیاتی مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه تنها اشخاص حقوقی مستقر در پارک ها از معافیت مالیاتی برخوردار هستند و اشخاص حقیقی نمی توانند از این معافیت استفاده کنند.

دبیر کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان اظهار داشت: تا پیش از ابلاغ این مصوبه افراد شاغل در شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری نیز باید مالیات پرداخت می کردند اما از این به بعد آن ها نیز معاف از مالیات حقوق خواهند شد.

صاحبکار گفت: طبق این مصوبه واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ برخوردار خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده ۹ قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان با مدیریت پارک علم و فناوری است، افزود: با عنایت به اهمیت این مصوبه در ایجاد محیط مناسب برای فعالیت شرکت‌ها در پارک‌های علم و فناوری، می توان انتظار داشت که حضور نیروهای متخصص و توانمند در پارک‌های علم و فناوری افزایش یابد.

سرپرست امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی تصریح کرد: اجرای کامل قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، اولویت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری است و این موضوعات از سوی این نهاد به صورت ویژه در سطح هیات وزیران و سایر دستگاه ها پیگیری می شود.