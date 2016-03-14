ادعای کذب دولت در مقدمه لایحه دو دوازدهم بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه چند دوازدهم بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و بین نمایندگان توزیع شده است.

در مقدمه این لایحه آمده است:

با توجه به عدم تحویل بودجه سال ۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی در ایام پایانی سال ۹۴ و ضرورت تعیین تکلیف موضوع در سال ۹۵، لایحه چند دوازدهم بودجه تقدیم شده است.

این مقدمه توجیهی موجب تذکر نماینده اصفهان شد.

وی گفت: دولت در مقدمه توجیهی لایحه چند دوازدهم بودجه اعلام کرده است با توجه به عدم تصویب بودجه، این لایحه ارائه شده است؛ در صورتی که طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، دولت لایحه بودجه را دیرهنگام به مجلس ارائه کرد.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: ماده ۱۸۸ آئین‌نامه داخلی این موضوع را تعیین تکلیف کرده و اعلام کرده است که اگر دولت، لایحه بودجه را تا تاریخ تعیین شده در آئین‌نامه‌ای که ۱۵ آذر است، ارائه نکرد موظف به ارائه لایحه چند دوازدهم است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه، مقدمه توجیهی لایحه بودجه چند دوازدهم را انداختن توپ تاخیر تصویب بودجه در زمین مجلس خواند و گفت: دولت، لایحه بودجه را با تاخیر به مجلس ارائه داد و همین امر سبب تاخیر در تصویب آن شد.

وی تصریح کرد: اگر در صورتی که تعطیلات مجلس برای انتخابات وجود نداشت، امکان بررسی لایحه بودجه تا پایان سال جاری وجود نداشت و حتماً به فروردین ماه سال آینده موکول می‌شد.

به گزارش مهر، دولت لایحه بودجه را دی ماه به مجلس ارائه کرد و در توجیه علت تأخیر اعلام کرد به دلیل عدم تصویب برجام، لایحه بودجه دیرهنگام به مجلس ارائه شده است.