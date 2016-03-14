پیشنهاد خرید گل های زیبا سفره هفت سین

مجله مهر - زینب خزایی: گل سنبل هم یکی از سین های سفره ی هفت سین هر ایرانی و نماد بهار است. اگر مشخصات یک گلدان خوب سنبل را بدانیم هم می توانیم سریع تر خرید کنیم، هم این که با خرید این گلدان خوب در امسال، توانسته ایم برای نوروز سال بعد، داشتن یک گلدان سنبل در خانه را تضمین کنیم.

چه گلدان سنبلی بخریم؟

گل سنبل دارای رنگ های متفاوتی است که هر کدام از ما بر اساس سلیقه و روحیه مان رنگ دلخواه آن را انتخاب می کنیم. اندازه ی گلدان هم معمولا در همه ی گلفروشی ها یکسان است. اما در خرید سنبل نکته ی مهم آن است که هر چه گل ما دارای غنچه های بیشتری و به عبارتی غنچه ی غنچه باشد، ماندگاری بهتری خواهد داشت. گلدان دارای گل های باز عمر کمتری دارد. ضمنا گل قد کشیده هم گل بهتری است. جالب است بدانیم گل های قد کشیده تر زودتر باز می شوند و گل های کوتاه تر، دیرتر. پس با توجه به زمان خریدمان و این که چند روز مانده تا عید، می توانیم نوع ساقه گل دهنده را انتخاب کنیم. هم چنین یک گلدان سرحال، ساقه ی قوی تری هم دارد.

عمر گلدان ما چه قدر است؟

این گل های زنگوله ی معطر و خوش رنگ می توانند یک تا دو هفته مهمان نوروزی ما باشند. البته مدت این مهمانی هم بستگی به دمای هوای محل نگهداری شان دارد. در دمای خنک ممکن است این زمان کمی بیشتر هم بشود و در دمای گرم کمتر. این در حالی است که گرما باعث ریزش گل می شود. نور مستقیم هم گل را می سوزاند.

بعد از خشک شدن گل، باید پیاز را دور بیندازیم؟

خیلی از ما هر ساله یک گلدان سنبل برای سفره ی هفت سین می خریم و بعد از خشک شدن گل، آن را دور می اندازیم در صورتی که می شود از همان پیاز برای نوروز بعد هم دوباره، گل گرفت. یادمان باشد هر چه پیاز درشت تر باشد گل هم درشت تر است و قاعدتا ماندگاری اش هم بیشتر. هر چند که با روال طبیعی، پیاز در سال دوم گلش کوچک تر از سال اول است. پس گل درشت تر یعنی پیاز بهتر و این همان فاکتور خوبی است که در سال بعد به کارمان می آید.

گلدان خشک را کجا و چه طور نگهداری کنیم؟

پیازها دارای ۳ سیکل زندگی هستند. گرما - سرما – گرما. گل سنبل هم که یک گل پیازی است رسیدگی زیادی نمی خواهد فقط کمی دقت در جابجایی اش و توجه به این سه سیکل، نتیجه اش می شود یک گلدان زیباتر. بعد از تمام شدن مهمانی و خشک شدن گل، گلدان را در جای خنک می گذاریم و تا زمانی که برگ هایش سبز است به آن آب می دهیم تا پیاز کاملا سفت شود. برگ هایش که ریخت، آبیاری را قطع می کنیم. زمان ریزش برگ ها بستگی به دمای هوا دارد که معمولا این زمان با گرمای هوا مصادف می شود. در حالت طبیعی وقتی پیاز به قدر کافی سفت شود برگ ها خود به خود می ریزند ولی خودمان هم می توانیم با قیچی برگ ها را کف بر کنیم. فقط حواسمان باشد اگر آبیاری بیشتر از حد معمول باشد، پیاز می گندد. حالا بهتر است گلدان را به یک جای خنک و تاریک منتقل کنیم تا پیاز سالم و زنده بماند. خنک بودن می تواند روی اندازه ی گل در سال بعد مؤثر باشد. این محل خنک می تواند گوشه ی حیاط، روی تراس، روی راه پله، انباری، پارکینگ و یا هر قسمت خنک خانه باشد. در این حالت روی گلدان را حتما با یک روزنامه یا گونی می پیچیم تا گیاه نور نبیند و بفهمد فصل استراحتش است و به خواب برود. البته آن هایی که در این کار سررشته دارند می گویند می توانیم پیاز را هم از گلدان خارج کرده، لای یک روزنامه بپیچیم تا عرق نکند و در همان جای خنک و تاریک نگه داری کنیم. بعضی ها حتا آن را توی یخچال نگه داری می کنند که این کار، روش چندان مرسومی نیست. ولی اگر خواستید این کار را بکنید دمای یخچال باید حدودا ۵ تا ۱۰ درجه سانتی گراد باشد. بهتر است قبل از انتقال پیاز به یخچال آن را با قارچ کش ضدعفونی کرد تا آلوده به قارچ نشود. مدت زمان بیرون ماندن پیاز از گلدان از اوایل خرداد ماه تا حوالی دی و بهمن به درازا می کشد. بعد از پایان این دوره پیاز را در گلدان می کاریم. خاک گلدان هم باید ماسه ای باشد.

گل کی بیدار می شود؟

نوبتی هم که باشد حالا نوبت بیدار شدن گل است. این اتفاق معمولا اواخر پاییز تا اواسط زمستان می افتد. در این زمان گل یواش یواش بیدار می شود، شروع به رشد می کند و جوانه می زند. به محض این که جوانه زد آن را از فضای تاریک بیرون می آوریم، پوشش اش را برداشته و به جای نوردار منتقل می کنیم. خطر سرما که رفع بشود یعنی حدودا یک ماه قبل از عید وقتش است شروع به آب دادن گلدان بکنیم تا برای عید گل بدهد. دقت داشته باشیم فاصله ی بین دو آبیاری هم به قدر خشک شدن خاک پای گلدان است. اگر تا بهمن ماه گلدان تان جوانه نزد، شروع کنید به آبیاری اش. سه چها ر روز که آب بدهید جوانه می زند و بالا می آید و این یعنی جوانه فعال شده است. می دانید که هر چه هوا گرم تر باشد سرعت گلدهی بالاتر است و هوای خنک گلدهی را به تأخیر می اندازد. پس ما می توانیم بسته به وضعیت گل و شرایط دمایی، زمان گلدهی را خودمان مدیریت کنیم. اگر دلتان یک گل شاداب و سرزنده تر خواست، می توانید هم زمان با آبیاری و تا قبل از گل دهی، دوبار کود ورمی کمپوست را در آب حل کنید و پای گل بریزید. کود ورمی کمپوست هم به راحتی از گلفروشی ها قابل تهیه است.

یک توصیه جالب

در آخرین روزهای اسفند و برای رساندن گل به شب عید می توانیم گلدان را از روی تراس برداشته و ببریم داخل اتاق. با این کار به گل شوک وارد شده و در واقع گل را گول زده ایم . این طوری گل فکر می کند عید شده و گل می دهد.