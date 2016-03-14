به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی نعمت‌زاده صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از غنی سازی اوقات فراغت کارمندان و خانواده‌های آنان، کمک به تکمیل آموزش رسمی کارمندان و خانواده‌های آنان در اوقات بیکاری، مشارکت تشکل‌های دانش آموزی و اولیاءآنان در برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی، ایجاد مهارتهای اجتماعی در کارمندان و خانواده‌ها به ویژه نوجوانان و جوانان، افزایش سطح آگاهی شهروندان، کارمندان و خانواده‌ها، تقویت روحیه فعالیت گروهی کارمندان و خانواده‌های آنان به ویژه زنان و کودکان، توسعه و گسترش مراکز فرهنگی و هنری در سطح شهر، سهل الوصول شدن خدمات فرهنگی و هنری، استفاده بهینه از فضاهای موجود در شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌ها به منظور بهبود سطح آگاهی و مهارتهای اجتماعی در آن‌ها به عنوان اهداف اصلی اجرای این طرح نام برد.

وی گفت: در خانه‌های فرهنگ دوره‌های مختلف علمی، فرهنگی، پزشکی و ورزشی اعم از رایانه، زبان انگلیسی، هنر، دوره‌های طراحی لباس و دوخت، فوریتهای پزشکی، طراحی و نقاشی، هنرهای سنتی، ورزش و تربیت بدنی، هنرهای عمومی، مشاوره، روان درمانی، مهارتهای زندگی، سوزن دوزی و رو دوزی هاآموزش داده می‌شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند افزود: از دیگر خدمات قابل ارائه توسط این خانه‌های فرهنگ می‌توان به برپایی تورهای یک و چند روزه زیارتی و سیاحتی داخلی، برپایی تورهای زیارتی و سیاحتی خارجی، برپایی بازدید‌های علمی، فرهنگی، هنری به صورت عمومی و تخصصی و اخذ روادید و بلیط برای تمام نقاط اشاره کرد.

نعمت‌زاده اظهار کرد: در دوره فوریتهای پزشکی مسائل مربوط به زنان، سلامت، بهداشت عمومی، فوریتهای پزشکی، تئوری، پراتیک، بالینی، تکمیلی و تغذیه آموزش داده می‌شود، ضمن آنکه در بخش ماورزه، روان درمانی و مهارتهای زندگی نیز کارگاههای آموزشی تخصصی در زمینه مهارتهای زندگی، کودک و بازی درمانی، مشاوره‌های فردی و گروهی و برگزاری دوره‌های مهارتهای زندگی برای خانواده‌ها و مشاوره حقوقی در تمامی زمینه‌ها به علاقمندان آموزش داده می‌شود.

وی تصریح کرد: برپایی مدرسه فوتبال برای دانش آموزان و کلاشهای شنا، بدمینتون و شطرنج و غیره در حوزه ورزش و تربیت بدنی، طراحی، نقاشی، نقاشی کودکان و تصویرسازی در بخش طراحی و نقاشی و خاتم سازی، معرق کاری، منبت کاری، سفالگری، می‌ناکاری، قلمزنی، حصیربافی، نگارگری و مینیاتور، فرش بافی، گلیم بافی، گبه بافی، اذهیب و خوشنویسی هم در بخش هنرهای سنتی آموزش داده می‌شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند یادآور شد: سهم بخش سوزن دوزی و رودوزی‌ها نیز شامل پته دوزی، برودری دوزی، قلابدوزی، سکمه دوزی، چشمه دوزی، سوزن دوزی بلوچ، ممقان دوزی، ابریشم دوزی، چهل تکه، شبه قالی، تاپ استری، پارچه سازی، ترمه و سرمه، هویه کاری، نقاشی باتیک، چاپ ترافارد و چاپ قلمکار است ضمن آنکه علاقمندان در بخش عمومی هنر سفره آرایی، آشپزی، شیرینی پزی، شمع سازی، جعبه کادویی، نقاشی روی شیشه، دکوراسیون منزل را فرا می‌گیرند.

نعمت‌زاده همچنین از الگو و دوخت به روش متریک، الگو و دوخت به روش مولر و طراحی لباس به عنوان بخشهای قابل آموزش در دوره‌های طراحی لباس و دوخت نام برد و گفت: آموزش عکاسی، فیلم برداری، انیمیشن سازی و گریم نیز در حوزه هنر آموزش داده می‌شود.

وی افزود: آشنایی با کامپیو‌تر، ویندوز مقدماتی و پیشرفته، اینترنت، اداری و مالی، گرافیکی، گرافیک رایانه‌ای، نرم افزارهای (utility)، رایانه ویژه کودکان ونوجوانان در بخش آموزش رایانه و دوره‌های Basic (۱، ۲)، Elementary (۱، ۲، ۳)، Intermediate- pre (۱، ۲، ۳)، Intermediate (۱، ۲، ۳)، Intermediate-High (۱، ۲، ۳)، Advanced (۱، ۲، ۳، ۴) و Toefl (۱، ۲) نیز بخش آموزش زبان انگلیسی را شامل می‌شود.

به گفته معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند طبق برنامه ریزیهای انجام شده خانه‌های فرهنگ در مدارس دارای ظرفیتهای بیشتر و بهتر برای ارائه خدمات راه اندازی می‌شود.