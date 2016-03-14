اصفهان بیشترین مقصدسفر نوروزی فرهنگیان/ثبت نام حضوری از ۲۶ اسفند

حمید سیاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ی تعداد رزرو اسکان نوروزی گفت: رزرو حداقل ۲۰ درصد فضاهای موجود از نهم اسفند ماه آغاز شد و تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ ادامه دارد و از روز ۲۶ رزرو حضوری آغاز می شود.

وی افزود: فرهنگیان می توانند از بعدازظهر روز ۲۶ اسفند تا ۱۲ فروردین به پایگاههای پذیرش در سراسر کشور مراجعه حضوری داشته باشند.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به رزرو اینترنتی ۲۰ درصد فضاهای موجود تصریح کرد: از روز ۹ اسفند تا ۲۱ اسفند ماه تعداد ۱۳ هزار و ۶۶ نفر از طریق سامانه eskan.medu.ir نسبت به رزرو اسکان نوروزی خود اقدام کرده اند.

سیاری افزود: استان اصفهان با رزرو هزار و ۹۴۶ نفر، فارس با رزرو ۱۸۷۱ نفر و قم با تعداد ثبت نام هزار و ۸۰ نفر، استان هرمزگان با رزرو هزار و ۳۶ نفر و خراسان رضویی با ثبت نام ۹۷۴ نفر بیشترین مقصد سفرهای نوروزی فرهنگیان را به خود اختصاص داده اند.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تعرفه‌های اسکان در مقایسه با سال گذشته هیچ افزایشی نداشته است، گفت: بیمه حوادث و مسئولیت مدنی برای عوامل اجرایی و میهمانان به شکل متمرکز پیش‌بینی شده است.

سیاری با اشاره به تعرفه اسکان بیان کرد: برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته و خانواده درجه یک آنها برای یک تا ۵ نفر به ازای هر شب کلاس ویژه هزینه ۲۵ هزار تومان، گروه الف ۲۲ هزار تومان، گروه ب ۱۶ هزار تومان، گروه ج ۱۲ هزار تومان و برپایی چادر ۶ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه پذیرش مهمانان نیز خاطرنشان کرد: ستاد اسکان مکلف به سرویس دهی به فرهنگیان و خانواده درجه یک (پدر، مادر، همسر و فرزندان تحت تکفل) آنان شده است. اسکان بستگان درجه یک فرهنگیان با ارائه کارت شناسایی فرهنگی یا حکم کارگزینی و شناسنامه حتی الامکان با حضور شخص فرهنگی امکانپذیر است.

وی ادامه داد: در صورت وجود ظرفیت و عدم وجود متقاضی فرهنگی، ستادهای اسکان می‌توانند بر اساس تشخیص اعضای ستاد نسبت به پذیرش مسافرین غیرفرهنگی (کارکنان دولت و مشاغل آزاد) اقدام کنند.

به گفته سیاری مدت زمان اسکان مهمانان در مدارس مورد نظر سه روز بوده و در صورت وجود ظرفیت با تایید پایگاه اسکان این مدت قابل تمدید است.

وی یادآور شد: پذیرش مسافران فرهنگی در ایام نوروز از عصر ۲۸ اسفند ماه آغاز و تا ۱۲ فروردین ماه ادامه دارد.

سیاری با بیان اینکه مدارس تحت پوشش ستاد اسکان به چهار دسته تقسیم می‌شوند، گفت: مدارس گروه ویژه دارای اتاق‌های مجهز به تخت، فرش، یخچال، تلویزیون، وسایل گرمایشی و سرمایشی، پتو و بالش است. (حمام و آشپزخانه مشترک)‌ مدارس گروه الف دارای اتاق‌های مجهز به فرش، پتو، بالش، وسایل خنک کننده و گرمازا، یخچال و تلویزیون اختصاصی باشد (حمام و آشپزخانه مشترک)،مدارس گروه ب دارای اتاق‌هایی مجهز به فرش، پتو، بالش، وسایل خنک کننده و گرمازا باشد. (یخچال،‌ تلویزیون، حمام و آشپزخانه به صورت مشترک باشد) و همچنین مدارس گروه ج دارای اتاق‌های مجهز به فرش یا موکت و حتی الامکان پتو بوده و یخچال، اجاق گاز و تلویزیون به صورت مشترک است.