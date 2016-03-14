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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۴۱

مدیر روابط عمومی آتش نشانی اهواز خبر داد:

آتش سوزی مخزن در شهرک صنعتی شماره ۳ اهواز

آتش سوزی مخزن در شهرک صنعتی شماره ۳ اهواز

اهواز ـ مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از آتش سوزی مخزن حاوی مواد سوختنی در شهرک صنعتی شماره ۳ این شهر خبر داد.

مقصود حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۲ و ۲۴ دقیقه شب گذشته با تماس به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی خبر حریق در شهرک صنعتی شماره ۳ اهواز اطلاع داده شد.

وی افزود: ستاد فرماندهی آتش نشانی سریعا ۶ خودروی اطفای حریق را از سه ایستگاه عملیاتی همجوار و مجهز به امکانات و تجهیزات مورد نیاز به محل حادثه اعزام کرد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تصریح کرد: آتش نشانان بی درنگ در محل حادثه حاضر و مشاهده کردند که مخزن حاوی (بنزن) متعلق به یک شرکت تولید کننده ایزوگام دچار حریق شده است.

حق شناس عنوان کرد: به منظور آمادگی برای مواجه شدن با احتمالات پرخطر، یک خودروی اطفای حریق از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و یک خودرو دیگر از شرکت فولاد خوزستان در محل حادثه حاضر و به صورت آماده باش مستقر شدند.

وی ادامه داد:  این حریق با واکنش سریع و به موقع تیم عملیات آتش نشانی، در کمتر از دو ساعت مهار  شد و خوشبختانه به هیچ کس آسیب وارد نشد.

مدیر روابط عمومی آتش نشانی اهواز بیان کرد: کارشناسان سازمان آتش نشانی اهواز علت حادثه را رعایت نکردن اصول ایمنی در هنگام جوشکاری در اماکن پرخطر اعلام کردند.

کد مطلب 3579794

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