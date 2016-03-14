خبرگزاری مهر،گروه ورزش - رضا خسروی: مهلت ثبت نام از نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال در شرایطی شامگاه شنبه ۲۲ اسفندماه به پایان رسید که «علی کفاشیان» رئیس هشت ساله این فدراسیون برای حضور در دوره آینده ثبت نام نکرد. با این حال او یک روز پس از این اتفاق چراغ سبزی برای بازگشت نشان داد تا مشخص شود ماجرای کنار رفتن او از فوتبال به همین جا ختم نمی شود و اتفاقات جدیدی در راه است.

علی کفاشیان در گفتگو با خبرنگار مهر به پرسش هایی در مورد دلایل ثبت نام نکردنش برای انتخابات فدراسیون فوتبال، فشارهایی که به وی وارد شد و جلساتی که روز شنبه داشت پاسخ داد. او البته از مسائل دیگری نیز پرده برداشت:

* خبرگزاری مهر: روز شنبه بر علی کفاشیان چه گذشت که در نهایت منجر به ثبت نام نکردنش شد؟

علی کفاشیان: شنبه روز سختی برای من بود. رفت و آمد زیادی داشتیم. کاندیداها هم می آمدند نام‌نویسی می کردند و می رفتند. من هم تا عصر جمع بندی های نهایی را انجام دادم و البته یک تصمیم شخصی نگرفتم. تصمیمی گرفتم برای فدراسیون فوتبال. این تصمیم هم در راستای تصمیماتی بود که در طول هشت سال گذشته گرفته بودم و نیتم این بود که عملکردم در راستای کمک به فوتبال باشد. شاید برخی هم نباشد اما نیت من این بود. این شنبه هم بالاخره تصمیم گرفتم که کاری کنم که به نفع فوتبال باشد. برای همین در انتخابات ثبت نام نکردم. با وجود اینکه دوستان خیلی اصرار داشتند ثبت نام کن! اما خودم تصمیم گرفتم کنار بروم.

* این تصمیم را راحت گرفتید یا سخت؟

- خیلی روی این تصمیم فکر کردم. تصمیم سختی بود. به هر حال هشت سال در فضایی کار کرده بودم و فوتبال را مثل بچه ام بزرگ کردم و به اینجا رساندم. با این حال دیدم باید به نفع فوتبال کار کنم. بنابراین به این تشخیص رسیدم که رفتن من به نفع فوتبال است. البته نه اینکه شاید در آینده بهتر شود اما در این مقطع گفتم بروم تا شاید هجمه های روی فوتبال فروکش کند و ماموریت هایی که برای برگزاری انتخابات و مسائل دیگر داریم با آرامش انجام شود.

* پرسش مهم بعد از ثبت نام نکردن شما این بود که شما روز شنبه کجا رفتید و با چه کسانی جلسه داشتید که چنین تصمیمی را گرفتید؟

- من روزهای قبل هم جلسه رفته بودم. اما روز آخر شرایط فرق می کرد. آخرین جلسه من در وزارت ورزش بود. در مورد همین انتخابات و نامه سازمان بازرسی و ...

* چه کسانی در جلسه بودند؟

- مسئولان و نمایندگانی از سازمان بازرسی کل کشور، مسئولان وزارت ورزش و وزیر ورزش هم بود.

* این جلسه چرا زودتر تشکیل نشده بود و باید در روز پایانی ثبت نام تشکیل می شد؟

- دلیلش را من نمی دانم. به من گفتند که بیا وزارت ورزش. خبر نداشتم چه مواردی قرار است در جلسه مطرح شود.

* صبح شنبه به شما گفتند بیاید وزارت ورزش؟

- نه، روز پنجشنبه تماس گرفتند و گفتند شنبه صبح بیا وزارت ورزش. اما نگفتند موضوع چه چیزی است. فقط گفتند شنبه دفتر وزیر باش.

* چه مواردی در این جلسه مطرح شد؟

- استدلال ها و نامه‌نگاری های که مطرح شده بود را ارائه دادم. من دیدم نیاز است که در مورد اساسنامه اقداماتی برای اخذ مصوبه دولت انجام بدهیم. دیدم اگر من نباشم بهتر می توانیم این موضوع را پیگیری کنیم که حداقل این مصوبه انجام شود. حتی اگر بتوانم این مصوبه را به سرانجام برسانم هم برایم کافی بود. به همین خاطر تصمیم گرفتم که نباشم.

* یعنی فقط همین مورد باعث شد شما در انتخابات شرکت نکنید؟

- مورد دیگری هم وجود دارد و اینکه دیدم من هشت سال در فدراسیون فوتبال بودم و باید فضا را به افراد دیگری بدهم تا بیایند. شاید آنها بتوانند بهتر کار را جلو ببرند.

* شما از وزیر ورزش نپرسیدید چرا در این مدت دنبال این نبودید که مشکل اساسنامه را حل کنید؟

- موضوع نامه سازمان بازرسی بود که گفته بودند اشکالات قانونی در اساسنامه وجود دارد که باید برطرف شود. من به آنها هم گفتم چرا زودتر به فکر نبودید که گفتند ما قبلا هم این موارد را پیگیری کرده ایم. گفتند اساسنامه ای که گفته بودند قبلا تصویب نشده است.

* آیا واقعا اساسنامه به تصویب هیات دولت نرسیده بود؟ به نظر می رسد یکی در این ماجرا دروغ گفته بود؟

- من که آن زمان در جریان تصویب اساسنامه نبودم. آن زمان اعضای کمیته انتقالی به صحبت های رئیس سازمان تربیت بدنی وقت اعتماد کرده بودند. ایشان گفته بود که اساسنامه به تصویب هیات دولت رسیده است. آقای علی آبادی شفاهی به کمیته انتقالی گفته بود و آنها هم اعتماد کردند. چون مصوبه ای در هیات دولت پیدا نکردند. بنابراین استنباط من این است که آقای علی آبادی شفاهی عنوان کرده و کمیته انتقالی هم پذیرفته است. شاید بعدا هم یکی بیاید و بگوید این مصوبه هست.

* در این مدت هیچکس تلاش نکرده با آقای علی آبادی تماس بگیرد و بپرسد که آیا واقعا این اساسنامه تصویب شده است یا نه؟

- فکر نمی کنم کسی این موضوع را پیگیری کرده باشد. حتی وزارت ورزش هم از آقای علی آبادی سوال نکرده است. البته وزارت ورزش از هیات دولت پیگیری و پرس و جو کرده که آیا این اساسنامه مصوبه دارد یا نه که آنها هم گفته اند که چنین مصوبه ای ما نداشته ایم.

* این اساسنامه که قرار است از طرف وزارت ورزش به هیات دولت برده شود با اصلاحات مد نظر وزیر ورزش ارسال می شود؟

- طبیعتا باید اصلاحاتی انجام شود. باید نظرات مختلف گرفته شود. نظر وزارت ورزش هم لحاظ شود و بعد بدهیم برای تصویب.

* یک روز بعد از پایان ثبت نام شما عنوان کردید که اگر حمایت شوم برمی گردم. به نظر می رسد شما چنین نیتی دارید و می خواهید برگردید؟

- البته من گفتم اگر اساسنامه اصلاح شود و به من اجازه بدهد و اگر از من بخواهند و حمایت کنند حرفی ندارم برگردم. بحث مهم من این است که حمایت باید شود. تا حمایت نشود همین هایی هم که اسم نوشته اند اگر مورد حمایت قرار نگیرند همین مشکلات وجود خواهد داشت. در این شرایط فوتبال را به سختی می توان جلو برد. به نظرم دولت تدبیر و امید تفکرش را روی فوتبال بگذارد تا این اساسنامه را به تصویب برساند.

* منظور مشخص شما این است که دولت تکلیفش را با فوتبال و اساسنامه مشخص کند که بالاخره کدام را قبول دارد؟

- بله همینطور است. باید مشخص شود که اداره فوتبال به چه صورتی باید باشد. اگر این اساسنامه را قبول دارند امضا و تصویب کنند تا فوتبال کارش را بکند. اگر این اساسنامه تصویب شود هر کسی بیاید خیالش راحت است که با همین اساسنامه می تواند با قدرت کارش را بکند.

* روال تصویب اساسنامه در صورت تغییرات به چه صورت است؟

- به نظرم باید وقتی اصلاحی در اساسنامه صورت می گیرد هم به دولت ارسال کنیم و هم به فیفا. البته بهتر این است که ابتدا این اساسنامه به فیفا ارسال شود و بعد از تایید به هیات دولت ارسال شود.

* آیا آقای گودرزی می تواند این اساسنامه را در مدت زمان کوتاه به تصویب هیات دولت برساند؟

- ایشان قول دادند که این کار را انجام دهند و اساسنامه را به تصویب هیات دولت برساند.

* با اصلاحاتی که مد نظر خودشان است؟

- نه، با اصلاحاتی که باید پیشنهاد شود و ما بررسی کنیم. در اساسنامه آمده است که مجمع هم باید این اصلاحات را تایید کند. من فکر می کنم که باید این اختیار را از مجمع بگیریم. ممکن هم هست حالا که من کاندیدا نشده ام همین اساسنامه فعلی را هم به دولت ببرند و مصوبه بگیرند.

* الان کلید ماجرای انتخابات فدراسیون اساسنامه است یا مسائل دیگری است؟

- قطعا اساسنامه است. به نظر من چیزی که در جلسه مطرح شد و سازمان بازرسی هم روی آن تاکید داشت این بود که برخی موارد اساسنامه قانونی نیست. آنها اعتقاد دارند اگر انتخابات براساس این اساسنامه باشد دیوان عدالت می تواند انتخابات را باطل کند.

* براساس مصاحبه ای که آقای گودرزی انجام داده اند به نظر می رسد مشکل اصلی وزارت ورزش شخص شما هستید نه فوتبال؟

- خودم هم چون احساس می کردم ممکن است مشکل اصلی خودم باشد به همین خاطر تصمیم گرفتم در انتخابات شرکت نکنم تا بتوانم

آخرین ماموریت خودم را هم انجام بدهم. حداقلش این است که بتوانم اساسنامه را ببرم و مراحل تایید نهایی اش را انجام دهم.

* آقای گودرزی عنوان کرده بودند که شما مثل حسنی مبارک هستید و می خواهید فوتبال را برای خودتان نگه دارید؟

- در هر صورت قصد من ماندن نبود. حسنی مبارک شرایطی داشت که مردم هم نمی خواستند بماند اما شرایط من فرق می کرد و اعضای مجمع می خواستند من بمانم. فرق من با حسنی مبارک این است.

* مجمع می خواست اما وزیر ورزش نمی خواست؟

- به هر حال همه که نباید یک نظر داشته باشند. شاید برخی از اعضای مجمع هم من را نخواهند اما مهم همان اکثریت است. وقتی حسنی مبارک هم رفت همه کشورش بهم ریخت.

* در این هشت سال چه چیزی بیشتر از همه شما را ذیت کرد؟

- همین ناهماهنگی ها. در واقع عدم حمایت از فوتبال بیشترین اذیت را برای ما داشته است. ضمن اینکه تغییرات زیادی در وزارت ورزش انجام شد و همین تغییرات اذیت ها را بیشتر کرد.

* یعنی آب خوش از گلوی فوتبال پایین نرفت؟

- به هر حال خیلی اذیت شدیم.

* بعد از اتفاقات اخیر این گمانه زنی مطرح شد که برای تصویب اساسنامه جدید زمانبر است و این احتمال وجود دارد که انتخابات به تعویق بیفتد. تحلیل شما در این مورد چیست؟

- به نظرم اگر انتخابات به تعویق بیفتد درست است. شاید هم تصمیم بگیرند که انتخابات برگزار شود و بعد از آن اساسنامه اصلاح شود.

* چه کسی باید تصمیم نهایی در این مورد را بگیرد؟

- هم مجمع و هم هیات رئیسه باید با هماهنگی وزارت ورزش در این مورد تصمیم گیری کنند.

* چقدر زمان می برد که به این نتیجه برسید که انتخابات به تعویق بیفتد یا نه؟

- اگر همین اساسنامه فعلی را به تفاهم برسیم که ببرند و در هیات دولت تصویب کنند دیگر مشکلی نیست. اگر این اتفاق تا اواخر فروردین رخ بدهد برای برگزاری انتخابات مشکلی نخواهیم داشت. اما اگر بخواهند تغییرات انجام بدهند و اساسنامه برود و بیاید و نهادهای مرتبط تایید کنند ممکن است این امر زمان بیشتری بخواهد و به یازدهم اردیبهشت نرسد.

* اگر انتخابات به تعویق بیفتد آیا بازهم فدراسیون را شما اداره خواهید کرد یا اینکه سرپرست خواهند گذاشت؟

- تا زمان انتخابات فدراسیون فوتبال هیچ کجا سرپرستی تعریف نشده است. تا زمان انتخابات بنده رئیس فدراسیون هستم.

* برخی عنوان می کنند علی کفاشیان در مقاطع حساس بازی را برگردانده و این بار هم بحث تعویق انتخابات را مطرح کرده تا بازهم شرایط به سود خودش تغییر کند. شاید هم پیش بینی علی کفاشیان این است که تا آن زمان محمود گودرزی از وزارت ورزش می رود و شرایط کاملا تغییر خواهد کرد.

- اگر وزیر بخواهد برود کار ما بیشتر طول خواهد کشید. فدراسیون از الان بلاتکلیف می شود. من قبل از این همیشه می گفتم با قدرت می مانم به همین خاطر مجموعه فوتبال کار خودش را می کرد اما حالا که من اسم نویسی نکرده ام شرایط بهم می ریزد. اگر هم این موضوع طول بکشد فدراسیون به سمت بلاتکلیفی خواهد رفت. البته من مثل همیشه سفت و محکم کارم را انجام خواهم داد.

* اگر انتخابات به تعویق بیفتد آیا بازهم شما به انتخابات برخواهید گشت و برای ریاست ثبت نام خواهید کرد؟

- ممکن است. بستگی دارد به درخواستی که از من می شود و قولی که برای حمایت خواهند داد.

* چقدر برگشتن شما و ثبت نام کردنتان به ماندن وزیر ورزش بستگی دارد؟

- هیچ ربطی به این موضوع ندارد. بحث من الان این است که چه وزیر بماند چه برود دولت باید تکلیفش را با فوتبال مشخص کند. دولت باید اساسنامه را به رسمیت بشناسد.

* اگر انتخابات به تعویق بیفتد و وزیر ورزش هم بنابردلایلی کنار برود، آیا شما ثبت نام خواهید کرد؟

- الان نمی توانم در این مورد اظهار نظر کنم. نمی توانم تصمیم قطعی بگیرم.

* الان شما از رفتن وزیر ورزش خوشحال می شوید یا از ماندنش؟

- الان از ماندنش خوشحال می شوم چرا که باید تکلیف این اساسنامه مشخص شود. الان چند سال جنگیدیم تا تکلیف اساسنامه مشخص شود. به نظرم هر چه زودتر باید تکلیف این موضوع مشخص شود. الان احساس من این است که دیگر مشکلی با وزیر ندارم. مشکل الان من با اساسنامه و دولت است. چون الان نهادهای دیگری هستند که آمده اند در فوتبال دخالت می کنند. این نهادهایی که دارند دخالت می کنند می گویند این اساسنامه قانونی نیست.

* آقای گودرزی اشاره داشتند که برخی رفته اند در فیفا و به آنها گزارش داده اند که دولت می خواهد در فوتبال دخالت کند، آیا منظورش شما بودید؟

- اصلا نیازی به رفتن ما نیست. همین امروز اگر مطلبی در رسانه های ما منتشر شود این مطالب در رسانه های خارجی هم منتشر می شود و فیفا رصد می کند. ما یک مورد اعدام در ورزشگاه داشتیم در رسانه ها منتشر شده بود که فیفا از ما سوال کرد ماجرا چیست؟ دنیای امروز دیگر نیازی به این ندارد که ما برویم گزارش کنیم. الان هم در کنفدراسیون آسیا و هم در فیفا ما ایرانی هایی داریم که دارند کار می کنند. گزارش هایی که اینجا منتشر می شود آنجا هم منتشر می شود. حتی رفته بودند در کنفدراسیون آسیا گفته بودند که من در انتخابات فیفا به فرد دیگری رای داده بودم یا فرد دیگری جای من رای داده است.

الان دیگر شرایط فرق کرده است. طبیعی است که در هر مسئله از من توضیح می خواهند. به محض اینکه اتفاقی بیفتد فیفا یا کنفدراسیون آسیا از ما سوال می کند. پاسخی هم که ما می دهیم باید براساس اسناد و مدارک باشد. نمی شود که هر چیزی خواستیم جواب بدیم. آنها می روند بررسی می کنند و اگر اشتباه گفته باشیم که اوضاع بدتر می شود. باید چیزی که واقعیت دارد را بگویم. اینطور نیست که کسی جایی برود و چیزی گفته باشد. آنها خودشان متوجه می شوند.

* از صحبت های شما اینطور برداشت می شود که تا تکلیف اساسنامه با دولت مشخص نشود این انتخابات برگزار نخواهد شد؟

- استنباط و اعتقاد من همین است. اگر بخواهیم این روند را ادامه دهیم استخوان لای زخم گذاشته ایم. اگر تکلیف اساسنامه روشن شود رئیس بعدی هم تکلیف خودش را می داند. هشت سال است دارند می گویند این اساسنامه قانونی نیست. با این حال ما با همین اساسنامه پیش رفته ایم اما از این به بعد باید تکلیف روشن شود.

* بعد از جلساتی که روز شنبه برگزار شد گفتند که فشارها کار خودش را کرد و کفاشیان کناره گیری کرد. این فشارها از طرف چه کسانی بود؟ آیا واقعا تحت فشار بودید؟

- صدرصد. هم وزارت ورزش بود و هم نهادهای دیگر. این فشار فقط مربوط به روز شنبه نبود و شنبه های زیادی این فشار وارد می شد که من نباشم. مدتهاست این فشار روی من بوده است. نزدیک انتخابات اما شدت بیشتری پیدا کرد.

* در همین روزهای اخیر شما را به چند جلسه کشاندند؟

- شاید پنج تا هفت جلسه رفتم.

* چند تا با وزارت ورزش بود؟

- یکی دو جلسه با وزارت ورزش بود و بقیه اش هم با جاهای دیگر بود.

* اینکه عنوان شده به خاطر این فشارها شما برای ثبت نام اقدام نکردید درست است؟

- نمی توانم بگویم که به خاطر این فشارها بوده است که ثبت نام نکردم. من چهار سال پیش هم تحت این فشارهای سنگین بودم اما آمدم ثبت نام کردم و رای آوردم. ولی این دفعه دیگر خودم صلاح دیدم که دیگر فایده ندارد با این همه فشار و این همه هجمه کار را ادامه بدهم. اصلا به نفع فوتبال نیست. فوتبال مثل بچه ای می ماند که پدر و مادرش دعوا کنند و دودش به چشم بچه برود. این بود که به نفع فوتبال دیدم که کنار بروم. شاید این روال بهتر شود، شاید هم من بروم همه چیز درست شود و من هم خوشحال می شوم.

* فشارهایی که روی شما بود از این جنس بود که فقط می خواستند که در انتخابات نباشید یا اینکه به خاطر مسائلی مثل اتهام فساد مالی و ... شما را تحت فشار می گذاشتند؟

- به هیچ عنوان این نبود که به من بگویند این مدرک را از شما داریم به همین خاطر در انتخابات شرکت نکن. هیچ مدرکی از من ندارند. اگر هم بوده بدهند به قوه قضاییه تا رسیدگی کند و ما هم برویم پاسخ بدهیم. حکم این است که اگر کسی تخلفی کرد قوه قضاییه نبخشد و برخورد کند.

* پس این فشارها از کجا نشات گرفته است؟ آقای گودرزی عنوان کرده بود که مشکلش با فوتبال نیست بلکه با شخص علی کفاشیان است.

- بیشترش به خاطر این بود که من در فوتبال بودم. من چه مشکلی باید با آقای گودرزی باید داشته باشم. من اینجا مجری اساسنامه فدراسیون هستم. اگر ایشان با من مشکل پیدا می کند به این خاطر است که می خواستم اساسنامه درست اجرا شود. اگر مواردی گفته شده که من انجام ندادم به خاطر این بوده که اساسنامه به من چنین اجازه ای نداده است. یا اینکه هیات رئیسه اجازه نداده است. اگر این حرف درست باشد که آقای گودرزی با من مشکل دارد نه با فوتبال پس باید با رفتن من همه مشکلات حل شود. ولی به نظر من این تازه اول مشکلات است. الان باید اساسنامه بیاید و برود تصویب شود.

* اینکه می گویید تازه اول مشکلات است کمی نگران کننده است؟

- به هر حال این تغییر و اصلاح اساسنامه زمانبر است و مشکلات زیادی دارد. با این حال فکر می کنم تصمیم درستی گرفته ام.

* آقای گودرزی هم همین نظر را دارد؟

- این را باید از خودشان بپرسید.

* وزیر ورزش اعتقاد دارد فسادی که در فوتبال وجود دارد و برخوردی که نمی شود عامل اختلافش با شماست.

- من فسادی را در فوتبال نمی بینم. چند بار هم که به مجلس رفتم همین را گفتم. جوابیه ای هم که برای گزارش کمیسیون اصل نود تهیه کردیم همین را به صراحت تاکید کردیم که فساد در فوتبال را قبول نداریم. فوتبال ورزش همگانی و همه گیر است و اگر جایی پول زیادی خرج می شود سیستم فوتبال است. جاهای دیگر هم پول های زیادی رد و بدل می شود. فساد تعریف خاص خودش را دارد. ممکن است معدود نفراتی در فوتبال با این شرایط باشند که ما با آنها مقابله کردیم. کمیته های ما سخت برخورد کرده اند. با این حال این را قبول دارم این موضوع مورد نظر وزارت ورزش است.

* از دید شما حرف وزارت ورزش چیست؟

- آنها اعتقاد دارند نقش وزارت ورزش در فوتبال کم رنگ است. این گلایه آنهاست و گیر کار است. البته این موضوع اصلا به من ربطی ندارد. این گیر را باید اساسنامه و هیات دولت حل کنند. ما نباید سلایق شخصی را اعمال کنیم. اگر اساسنامه را قبول داریم باید طبق قانون جلو برویم. همه باید به قانون احترام بگذاریم. من هم براساس قانون و اساسنامه جلو رفته ام. گاهی اوقات همین اساسنامه باعث تقابل من با وزارت ورزش شده است.

* یکی از مواردی که ممکن است در اصلاح اساسنامه مورد نظر قرار بگیرد این است که میزان دخالت وزارت ورزش در فوتبال بیشتر شود. آیا این برای فوتبال ما دردسرساز نخواهد شد؟

- باید به نحوی این اصلاحات در نظر گرفته شود که مورد تایید فیفا هم باشد. من مطمئنم که مسئولان وزارت ورزش هم نمی خواهند با فیفا درگیر شوند. قطعا کارشناسانی دارند نظرات را می دهند.

* الان ثبت نام نکردن شما در انتخابات به گوش فیفا رسیده است؟

- حالا رسیده باشد یا نه مهم نیست. من این کار را قانونی انجام دادم. من ثبت نام نکردم. این یک اتفاق قانونی است. کسی هم در این مورد تماسی نداشته است.

* با نیامدن شما به انتخابات سوال در مورد ادامه همکاری کی روش مطرح می شود. آیا او به کارش در تیم ملی ایران ادامه می دهد؟

- این برمی گردد به دو طرف. کی روش هم باید تصمیم بگیرد ادامه بدهد یا نه. نفر بعدی هم که رئیس شود نظرش مهم است. اما من توصیه می کنم که حتما همکاری ادامه داشته باشد. اگر هم کی روش نبود می شود جانشینی برایش انتخاب کرد.

* پیش بینی شما این است که کی روش بماند؟

- من نمی توانم در این مورد نظر نهایی را بدهم. کی روش هم باید به در باغ سبز رئیس بعدی نگاه کند. اگر مثل من امتیازاتی به او بدهد و با او راه بیاید قطعا می ماند. اما اگر کسی بیاید که بخواهد مثل دکتر اسدی با او برخورد کند قطعا یک روز هم نخواهد ماند. اما اگر کسی باشد که بگوید شرایط را برایت فراهم می کنیم قطعا می ماند.

* در روز پایانی علاوه بر شما آقای دکتر اسدی هم که گفته می شد فرد نزدیک به وزارت ورزش است ثبت نام نکرد. در مورد ایشان چه اتفاقی افتاد؟

- ایشان هم تصمیم عاقلانه ای گرفت چون دید که فضا برای حضورش مهیا نیست.

* مگر ایشان گزینه نزدیک به وزارت ورزش نبود؟

- گزینه وزارت ورزش هم که باشد باید ببیند فضا برایش مهیا هست که بیاید یا نه.

* ممکن است در جلساتی که شما می رفتید و آقای اسدی هم بودند به ایشان هم بگویند که در انتخابات شرکت نکن؟

- نه فکر نمی کنم. کسی به ایشان نگفته بود اما خودش این تصمیم را گرفت.

* کمی عجیب بود نیامدن دکتر اسدی به انتخابات؟

- بله عجیب بود. البته ایشان از یک ماه قبل تصمیم گرفته بود به انتخابات نیاید. به همین خاطر اصلا فرم ها را دریافت نکرد. دلیلش هم این است که ایشان الان در فوتبال هست. بعضی ها از بیرون امدند و ثبت نام کردند و در فضای فوتبال نبودند ولی ایشان در فضا بود و دید که ثبت نام نکند بهتر است. من فکر می کنم تصمیمش درست بود.

* حضور شما به عنوان نایب رئیس در فهرست مورد نظر دو کاندیدا هم کمی عجیب است. چرا این کار را کردید؟

- این دو از من درخواست کردند که در انتخابات باشم. روحیات من هم اینگونه است که اگر از فوتبال بروم علیهش کار نمی کنم بلکه کار می کنم و همکاری دارم تا تجربیاتم را در اختیار رئیس بعدی قرار بدهم. این دو نفر هم از من درخواست کردند که بیایم من هم با این شرط که کار اجرایی نکنم گفتم حرفی ندارم. من این ایده را ندارم که همیشه باید رئیس باشم. من در دوومیدانی هم که بودم ۱۰ سال رئیس بودم اما رئیس بعدی گفت بیا نایب رئیسم شو من هم قبول کردم.

* خیلی ها عنوان می کردند که فردی باید برای انتخابات بیاید که از کفاشیان قویتر باشد. الان این گزینه ها از شما قویتر هستند؟

- نمی شود الان این را تشخیص داد. من هم روز اولی که آمدم شاید از اینها ناشی تر بودم و بعدا یاد گرفتم و بهتر شدم. ایرادهای کاری که روزهای اول از من گرفته می شد خیلی بیشتر از روزهای آخر کارم بود. اینها هم ممکن است از من بهتر انجام بدهند. اینها مثل هندوانه دربسته هستند که نمی توانیم بگوییم درونش چه هست.

* فکر می کنید کدام یک از این گزینه ها بتوانند یک رئیس خوب باشند؟

- همه اینها تجربه دارند و کار کردند. من نمی توانم روی فرد خاصی نظر بدهم.

* اگر الان بخواهید به این گزینه ها یک نصیحت و توصیه داشته باشید چه می گویید؟

- می گویم تقوا را رعایت کنند! اینها از فضای بیرون به این نتیجه رسیدند که می توانند کار کنند و فوتبال را مدیریت کنند. من به هیچکس نمی گویم نیا. حتی برای جمع کردن رای ها به همه زنگ زدم و گفتم به هر نامزدی بیشتر از ۱۰ رای ندهید تا فضا برای همه وجود داشته باشد تا وارد انتخابات شوند. اینطور نباشد که به یک نفر ۳۰ امضا بدهید.

* پیش بینی شما این است که وزیر ورزش می تواند اساسنامه را به هیات دولت ببرد و زود مصوبه را بگیرد؟

- اگر بخواهد می تواند. قدرتش را دارد چرا که وزیر ورزش است.

* به نظر می رسد الان ورزش اولویت دولت نباشد؟

- اگر ورزش نباشد قطعا فوتبال جزو اولویت های دولت است. یا اینکه دولت می گوید بروید با همین اساسنامه ادامه بدهید تا بعدا رسیدگی شود که طبیعتا همه قبول می کنند. یا اینکه اساسنامه را می برند و تصویب می شود. اگر اولی اتفاق بیفتد که مشخص می شود فقط می خواستند من نباشم و زودکار انجام می شود. اگر دومی باشد که زمان زیاد طول می کشد.

* بعد از پایان ثبت نام روز شنبه احساس می شد که دیگر همه چیز تمام شده و فوتبال به آرامش خواهد رسید اما ظاهرا این اتفاق نخواهد افتاد؟

- به نظرم من تازه شروع مشکلات زیاد است. ما سال آینده مسابقات زیادی داریم که باید سریعتر آرامش در فوتبال برقرار شود. باید مدیریت سریعتر مشخص شود و کارها جلو برود. ان شالله که این اتفاق بیفتد.

* از پاسخ های شما مشخص است که فعلا در فوتبال ماندگار هستید؟

- طبیعتا تا زمانی که انتخابات برگزار نشود بنده به عنوان رئیس به کارم ادامه خواهم داد.