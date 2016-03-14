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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۴۰

ظریف با وزیر صنایع اولیه زلاندنو دیدار و گفتگو کرد

ظریف با وزیر صنایع اولیه زلاندنو دیدار و گفتگو کرد

وزیر امور خارجه کشورمان با «ناتان گای» وزیر صنایع اولیه(کشاورزی، دامداری و شیلات) زلاندنو دیدار و در خصوص روابط و همکاری‌های دو کشور گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با «ناتان گای» وزیر صنایع اولیه(کشاورزی، دامداری و شیلات) زلاندنو دیدار و در خصوص روابط و همکاری های دو کشور گفتگو کرد.

وزیر صنایع اولیه زلاندنو در این ملاقات ضمن ابراز خشنودی از دیدار ظریف از زلاندنو اعلام کرد: ایران کشوری باثبات بوده و منافع مشترک دو کشور در گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف از جمله صنایع اولیه است.

ظریف نیز حوزه های کشاورزی، دامداری و شیلات را در روابط ایران و زلاندنو مهم دانسته و افزود: هرگونه سرمایه گذاری زلاندنو در این حوزه ها با توجه به شبکه ارتباطی و پیوستگی بازارهای ایران و آسیای مرکزی و قفقاز و افغانستان، همه منطقه را پوشش خواهد داد.

وزیر خارجه همچنین با اشاره به سفر پیش روی وزیر بازرگانی زلاندنو به ایران، برای تنظیم سفر وزیر صنایع اولیه زلاندنو به ایران، اعلام آمادگی کرد. وزیر صنایع اولیه زلاندنو نیز ابراز امیدواری کرد بزودی از ایران دیدار کند.

کد مطلب 3579812

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