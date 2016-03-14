مذاکرات صلح سوریه را باید جدی پیگیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، « فرانک - والتر اشتاین مایر» اظهار داشت: در آستانه آغاز گفتگوهای ژنو درباره بحران سوریه از دولت «بشار اسد» رئیس جمهور این کشور و طرف های مخالف می خواهیم تا مذاکرات را بطور جدی پیگیری کنند.



وزیر امورخارجه آلمان در ادامه گفت: 2 هفته آتش بس در سوریه شرایط این کشور را بسیار شکننده کرده واین احتمال وجود دارد که اوضاع بار دیگر بحرانی شود.



از سوی دیگر «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه هم طرف های درگیر را به سوریه دعوت کرده تا مذاکرات فوریه را در این شهر پیگیری کنند.