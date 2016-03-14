۶۰۰ نفر زنجانی به اردوهای راهیان نور اعزام می شوند

سرهنگ ابوالفضل طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: امسال برنامه راهیان‌نور شهرستان زنجان در قالب ۱۰ کاروان برادران و چهار کاروان از خواهران برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۶۰۰ نفر از شهرستان زنجان به اردوهای راهیان نور اعزام می شوند، ادامه داد: اعزام برادران امشب از محل مجموعه فرهنگی ورزشی امام علی (ع) با بدرقه تعدادی از مسئولان و خانواده شهدا آغاز می‌شود.

طهماسبی افزود: اعزام خواهران نیز هفتم فروردین‌ماه سال آینده صورت می‌گیرد که با پیش‌بینی صورت گرفته، زائران به مدت چهار روز در مناطق عملیاتی حضور خواهند داشت.

فرمانده سپاه ناحیه زنجان در ادامه به دستاوردهای برگزاری اردوهای راهیان نور اشاره کرد و ادامه داد: اردوهای راهیان‌نور یکی از ابزارهای موثر در عرصه جنگ‌نرم است.

طهماسبی افزود: در این اردو که امکان حضور برای اقشار مختلف جامعه فراهم شده است، حاضران در مشهد الشهدای مناطق جنگی از نزدیک با بخشی از ایثار و از جان گذشتگی رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع‌مقدس آشنا می‌شوند.