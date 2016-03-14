قیمت جهانی نفت کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در ساعات اولیه بازار معاملات آتی روز دوشنبه به دلیل فزونی عرضه بر تقاضا و انتشار آمار ضعیف رشد اقتصاد جهانی با روند نزولی نامحسوسی آغاز بهکار کرد.
در همین حال، قیمت نفت دریای برنت برای تحویل در ماه می با ۶ سنت کاهش به رقم ۴۰ دلار و ۴۵ سنت در هر بشکه رسید، ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم برای تحویل در مدت زمان مشابه با ۱۰ سنت کاهش در برابر ۳۸ دلار و ۴۱ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.
همچنین بانک آمریکا در گزارشی اعلام کرد: در باقیمانده سال جاری میلادی شتابی در روند رشد اقتصاد جهانی دیده نمی شود و احتمال خطر رکود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ ۳۰ درصد است.
تحلیلگران اقتصادی پیش بینی کرده اند که قیمت جهانی نفت در سالجاری میلادی با روند کاهشی روبرو خواهد شد.
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