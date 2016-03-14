علی‌اکبر پوراحمدنژاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اینکه آیا تخلف قاچاق رئیس اتحادیه بارفروشان تهران برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ثابت شده است، گفت: بله، قاچاق این فرد احراز شد و مطمئن باشید در موضوع قاچاق به هیچ عنوان بدنه دولتی دست ندارد.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی و نظارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با بیان اینکه ۲۶ درصد کشف تلفن همراه افزایش داشته است، گفت: در روزهای گذشته ۱۸۰ پرونده قاچاق میوه‌های خارجی تشکیل شد که از ۳۸ تن میوه کشف‌ شده، ۲۷ تن با تایید جهاد کشاورزی به دلیل اینکه مصرف انسانی نداشت، امحاء شد.

پوراحمد‌نژاد با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: هر کسی سه مرتبه حکم تعزیراتی و قضایی داشته باشد، قطعا قاچاقچی حرفه‌ای است و به زودی در سال آینده موضع تهاجمی علیه قاچاقچیان در تهران خواهیم داشت.