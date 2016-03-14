لزوم تشکیل کمیته مشترک برای نظارت بر مجتمع های رفاهی اصفهان

باقر کیانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساخت و توجه به مجتمع های خدمات رفاهی به خصوص با فرارسیدن ایام نوروز از اهمیت بالائی برخوردار است.
وی بیان داشت: تمام نمایندگان و سرمایهگذاران این مجتمعها باید شرایط ارائه خدمات مناسب از جمله عرضه غذا و كالای ارزان قیمت باكیفیت بالا، توجه به جایگاه نماز و نمازخانه، سرویس های بهداشتی را برای تمام افراد به خصوص مسافران نوروزی كه به این مجتمع ها مراجعه می كنند، فراهم كنند.
معاون ایمنی و بهرهبرداری اداره كل حمل و نقل و پایانههای استان اصفهان افزود: رعایت مسائل بهداشتی، نظارت مسئولان بر امنیت مجتمعهای خدماتی – رفاهی و حضور مدیران و مسئولان پاسخگو در این مجتمعها، حفظ امنیت جان و مال مسافران از ضروریترین اقداماتی است که باید انجام گیرد.
وی ادامه داد: لازم است به منظور ارائه خدمات بهتر در این نوع از مجتمعها، كمیتهای متشکل از استانداری، اداره كل حمل ونقل پایانهها، اداره راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حكومتی، شركت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی و مركز بهداشت قبل از سال جدید تشكیل و در ایام نوروز از این مجتمعها بازدید كنند.
کیانی با اشاره به اینکه عمده مسائل و مشكلات نمایندگان و بهرهبرداران مجتمعهای خدمات رفاهی مربوط به آب، برق، گاز و تلفن است، اظهار داشت: نخستین جلسه هماهنگی و برنامهریزی مجتمعهای خدماتی - رفاهی استان سال ۹۵ با هدف ارائه خدمات مطلوب و شایسته به مسافران و كاربران جادهای برگزار مي شود.
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