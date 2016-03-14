بودجه ۹۵ از آبان آماده بود/انتظار برجام، علت تأخیر در ارائه بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در جلسه علنی امروز مجلس برای دفاع از لایحه دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ در صحن علنی بهارستان حضور یافته بود، با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در آبان ماه لایحه بودجه ۹۵ را آماده کرده بود، اظهار داشت: از جمله مسائل مهم در لایحه بودجه، پیش‌بینی منابع درآمدی مهم بوده است که مشابه بودجه‌های سال قبل، این منابع به نفت وابستگی دارد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها به ویژه در حوزه درآمدهای نفتی، گفت: سیاست نظام بر این بود که به هیچ وجه با توجه به توافق صورت گرفته برای برجام، آن را قطعی تلقی نکنیم تا اقداماتی از سوی طرف مقابل صورت بگیرد؛ به همین جهت نمی‌توانستیم لایحه بودجه را با وجود آنکه مقدمات آن آماده شده بود، مانند سنوات گذشته که دولت هر ساله خود را موظف می‌دانست، قبل از ۱۵ آذر تقدیم کنیم.

نوبخت خاطرنشان کرد: خوشبختانه به محض اینکه برجام اجرایی شد که این کار نیز در پایان یک روز و در نیمه شب صورت گرفت، صبح همان روز بدون هیچ‌گونه وقفه زمانی، لایحه بودجه ۹۵ توسط آقای رئیس‌جمهور به مجلس محترم تحویل داده شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با قدردانی از هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه و بودجه که در دوران انتخابات، وقت کافی را برای رسیدگی به لایحه اختصاص داد، اظهار داشت: این اقدام به نحوی بود تا ما بتوانیم در حد امکان تا قبل از سال جدید و یا اگر امکانپذیر بود، حداکثر در هفته سوم فروردین ماه سال آینده، لایحه بودجه را به صورت مصوب از مجلس محترم تحویل بگیریم؛ با تلاش‌ها و مساعی صورت گرفته، بلافاصله بعد از ایام انتخابات، جلسات کمیسیون تشکیل شد و کلیات لایحه به تصویب رسید و الان نیز بخش درآمدی آن به اتمام رسیده و وارد بخش هزینه‌ای شده‌ایم.

نوبخت تصریح کرد: انشاءالله در آینده نزدیک لایحه بودجه می‌تواند به صورت قانون به دولت ابلاغ شود که البته پیش‌بینی ما این است که اگر تا هفته سوم فروردین ماه نیز این کار در صحن مجلس صورت گیرد، ما حتی می‌توانیم بدون لایحه دو دوازدهم نیز بودجه را به صورت قانون داشته باشیم، اما پیش‌بینی که برخی دوستان داشتند و نیز نظر مجلس برای اطمینان از رعایت قانون، لایحه بودجه دو دوازدهم تقدیم شد و روح این لایحه نیز این است که اگر بنا به هر دلیلی از جمله تصویب نشدن لایحه بودجه سال آینده، قانون بودجه آماده نشد، دولت اجازه داشته باشد در دو ماهه اول در همان سقف قانون بودجه ۹۴ بتواند اقدام کند.

وی در پایان از همکاری نمایندگان مجلس با دولت در مواقع خاص تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که این آخرین گام نیز با مساعدت مجلس به خوبی برداشته شود.