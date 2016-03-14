کجای دنیا می توانیم ارزان زندگی کنیم؟

روزنامه فرصت امروز نوشت: هر سال هفته‌نامه خبری بین‌المللی اکونومیست دو گزارش درباره گران‌ترین و ارزان‌ترین شهرهای دنیا منتشر می‌کند. این گزارش‌ها پس از بررسی اطلاعات متعدد، از هزینه‌های خوراک و سوخت گرفته تا حقوق دریافتی، منتشر می‌شود.



معمولاً فهرست گران‌ترین شهرهای جهان توجه جهانی بیشتری به خود جلب می‌کند. اما شاید برای‌تان جالب باشد که این بار بدانید با کمترین بودجه در کدام شهرهای جهان می‌توانید زندگی کنید. آنچه پیش روی شماست معرفی ارزان‌ترین شهرهای دنیا است.



لوساکا، زامبیا



لوساکا بزرگ‌ترین شهر و پایتخت کشور آفریقایی زامبیا است. این شهر مرکز سیاسی و اقتصادی زامبیا نیز محسوب می‌شود. زندگی در این شهر برای محلی‌ها ارزان است اما اگر مهاجر باشید، هزینه‌های مسکن، حمل‌ونقل و تحصیل برای‌تان بسیار بالا خواهد بود.



بنگلور، هند



بنگلور را پایتخت IT هند می‌دانند. بنگلور به‌سرعت درحال تبدیل شدن به یک شهر بین‌المللی است اما نسبت درآمدها به هزینه‌ها طوری است که به‌راحتی می‌توانید زندگی خوبی در این شهر برای خود فراهم کنید.



بمبئی، هند



بمبئی با جمعتی ۴/۱۸ میلیون نفری، پرجمعیت‌ترین شهر هند است و خانه بیشتر میلیاردرها و میلیونرهای این کشور در این شهر قرار دارد اما موادغذایی، حمل‌ونقل و هزینه‌های مسکن در این شهر نسبتا ارزان است.



آلماتی، قزاقستان



خانه خریدن در آلماتی سخت است اما آپارتمان‌هایی در این شهر وجود دارد که می‌توانید اقامت غیردائم را در آن تجربه کنید. چون آب و برق توسط یک شبکه مرکزی کنترل می‌شود، وقتی آب و برق به دلیل مصرف بالا قطع می‌شوند، امکان برگرداندن اوضاع به حالت قبل به هیچ وجه برای مصرف‌کننده وجود ندارد و همین امر هزینه‌ها را پایین می‌آورد.



الجزیره، الجزایر



این پایتخت آفریقایی به خاطر ساختمان‌های سفیدش مشهور است اما وجود جمعیت و محله‌های فقیرنشین در این شهر هزینه‌های گوناگون ازجمله خوراک، حمل‌ونقل و مسکن را بسیار پایین نگاه داشته است.



چنای، هند



این شهر هند منطقه‌ای روبه‌رشد به‌شمار می‌آید اما حدود ۳۰ درصد جمعیت آن در محله‌های فقیرنشین زندگی می‌کنند و همین امر هزینه‌های زندگی را پایین آورده است.



کراچی، پاکستان



هزینه خوراک، حمل‌ونقل و سرگرمی در این شهر نسبتا پایین است. مسکن نیز در کراچی بسیار ارزان است و شاید تاحدی دلیل این ارزانی نرخ بالای جرم در این شهر باشد.



دهلی‌نو، هند



دهلی‌نو گران‌ترین شهر هند برای زندگی است اما توانسته در فهرست ارزان‌ترین شهرهای جهان جای گیرد. دلیلش این است که هزینه‌های خوراک و آب و برق در این شهر با حقوق و درآمد مردم همخوانی دارد.



دمشق، سوریه



این شهر جنگزده به دلیل بی‌ثباتی سیاسی در فهرست ارزان‌ترین‌ها قرار گرفته است. طبعا بی‌ثباتی سیاسی دلیلی قابل درک برای وارد شدن دمشق در این لیست است. بخش زیادی از پایتخت سوریه اسیر خرابی‌های ناشی از پنج سال جنگ است.



کاراکاس، ونزوئلا



به‌گفته EIU، سازگاری با نرخ ارزهای مختلف قیمت‌گذاری در کاراکاس تقریباً غیرممکن است. مشکلات اقتصادی در ونزوئلا اکنون به خاطر همین چند نرخی بودن بسیار زیاد خود را نشان می‌دهند اما با این حال کاراکاس هنوز شهر ارزانی برای زندگی است.