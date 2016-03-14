سررسيد چی هست؟ كتاب عیدی بدهيد!

روزنامه قانون نوشت: آخرين روزهاي آخرين ماه سال است و بهار در چندقدمي است. روزها به سرعت مي‌گذرد، سال به خط پايان نزديك مي‌شود و حالاانگار همه هستي در انتظار نفسي تازه است كه دميده شود بر كالبد اين كهنه جان.نفسي كه ذات را تجلي بخشد و جان را مفرح كند.سال نوهميشه يادآور تازگي‌هاست. اينكه مي‌شود تصميمي تازه گرفت و طرحي نو درانداخت. همه و همه از بركات آمدن بهار است و آشتي با كتاب هم يكي از همان تصميم‌ها. يكي از آنهايي كه بوي كهنگي مي‌دهد اما نو مي كند.



مدت‌هاست كه عصر ديجيتال آغاز شده است و جهان روي كدها و نشانه‌ها مي‌چرخد. ديرزماني‌است كه اینترنت و فضای مجازی زندگی بخش گسترده‌ای از مردم را به خود مشغول داشته و بسياري از كساني كه نياز به آگاهي و دانستن پيرامون موضوع خاصي هستند، از این ابزار به سهولت بهره می گیرند و بخشی از زندگی خود را با آن سپری می کنند.اما مگر مي‌شود لذت كتاب خواندن و تورق برگه‌هاي كاغذي كتاب‌ها را با نگاه كردن به صفحات خشك و بي‌عاطفه مانيتورها قياس كرد؟ سرخوشي و حال خوب هنگام لمس و تورق اين كهنه معشوق با كدام متر و معياري مي‌توان اندازه گرفت؟ حال خوبي كه هنگام لمس آن كاغذهاي دوست داشتني از نوك انگشتان شروع و جايي حوالي اغناي روح تمام مي‌شود.



گاهی خوب‌است تا به گذشته‌های شیرین زندگی مان مراجعت کنیم و لذت‌های ناب را براي عزيزان‌مان که این روزها با فاصله زیادی از تاریخ زندگی می‌کنند تداعی کنیم تا هم پیوند نوستالژیک ذهن با آنها عمیق تر شود و هم يادي از ايامي كنيم كه هنوز معشوقه‌ها ديجيتالي نبودند ولذت عاشقي در همين حوالي بود. طرح «عیدانه‌کتاب» از اتفاقات خوب در حوزه نشر با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که بخشی از یارانه مصرف‌کننده به سمت کتابفروشی‌ها سوق داده شده است. این اتفاق در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفريبا بی‌سابقه است و تا كنون هيچ كدام از وزارتخانه‌هاي ارشاد گذشته براي اجراي آن عزمي جديد نداشته اند و اگر هم طرح و يا تصميمي بوده در مقياس بسيار كوچك‌تر و با ابعاد به مراتب كم‌تري اجرا شده است. در این طرح برخی کتابفروشی‌ها کتاب‌های خود را که با شرایط تعیین‌شده در این طرح مطابقت داشته باشند با ۲۰ درصد تخفیف به خریداران می‌فروشند. موسسه خانه کتاب به نمایندگی از معاونت امور فرهنگی مبلغ تخفیف را به کتابفروشان پرداخت خواهد کرد.



عيدي كتاب در ادامه طرح « کتابفروشی به وسعت ایران»



طرح عیدانه کتاب از ۱۵ اسفند با ثبت نام و تأیید ۳۴۳ کتابفروشی برای مشارکت در آستانه نوروز آغاز شده و تا کنون ۲۵۰ کتابفروشی دارای فروش هستند.مجید غلامی جلیسه در خصوص اين طرح گفته است:« سابق بر این کتابفروشی‌ها حمایتی را در چرخه یارانه ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نداشتند. اتفاق دیگر، یارانه مصرف‌کننده از مدخل کتابفروشی‌ها بود که در هفته کتاب بخش اول آن با عنوان « کتابفروشی به وسعت ایران» اجرا شد. در این طرح که حدود یک هفته اجرایی شد، ۱۰۳ کتابفروشی عضو و بالغ بر ۱۵ هزار نفر در سراسر کشور در ۲۶ استان موفق شدند از این یارانه استفاده کنند و مبلغ ۶۰۰ میلیون کتاب خرید و فروش شد. این امر تأثیر خوبی بر فضای کتاب و کتابخوانی داشت. با توجه به بازخوردی که از طرح «کتابفروشی به وسعت ایران» گرفتیم به این جمع‌بندی رسیدم که این طرح را به بهانه‌هاي مختلف و در مقاطع زمانی مختلف در طول سال اجرا تا رونق نسبی را در طول سال برای کتابفروشی‌ها ایجاد کنیم. تصمیم گرفتیم با توجه به فضای پرنشاط عید نوروز فرصتی برای مردم و کتابفروشی‌ها ایجاد کنیم تا از این فضا برای ادامه این طرح استفاده شود ، از این رو طرح«عیدانه کتاب» با شعار «امسال کتاب عیدی دهیم» نوشته شد.» مدیر عامل خانه کتاب، با اشاره به اینکه حدود ۱۸۰ کتابفروشی تاکنون عضو این طرح شده‌اند پیش‌بینی کرد که تا ۱۵ اسفند این رقم به حدود ۳۰۰ کتابفروشی برسد. استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی بیشترین کتابفروشی های شرکت کننده در این طرح هستند. این طرح با بودجه یک میلیارد تومانی اجرا می‌شود و برای مرحله آغازین آن ۹۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. بنابراین هر ایرانی می‌تواند تا سقف یک میلیون‌ریال کتاب‌خرید کند.



كمپين‌هاي مختلف براي عيدي دادن كتاب



امسال و با توجه به شروع طرحي كه در آن مردم را به عيدي دادن تشويق مي‌كند، كمپين‌هاي مختلفي هم در كنار اين طرح و موج خبری خوبی به همت رسانه ها در کل کشور شکل گرفت. اتفاق خوبی که در فضای مجازی افتاد راه‌اندازي کمپین «عیدانه کتاب» بود كه در آن بسیاری از نویسندگان، هنرمندان، اهالی قلم و... مردم را تشویق می کنند که به جای پول و سررسید، کتاب عیدی دهند. در طرح « کتابفروشی به وسعت ایران» تعدادی از کتابفروشی ها مشارکت نداشتند اما در طرح «عیدانه کتاب» تقریبا تمام استان ها حضور فعال دارند.نوآوري ديگر اين طرح كه آن را از طرح‌هاي گذشته متمايز مي‌كند راه افتادن سامانه آنلاینی است که تمام فعالیت های عیدانه کتاب در این سامانه ثبت و قابل مشاهده خواهد بود. همچنین، نقشه آنلاینی طراحی شده که در آن تعداد کتابفروشی های فعال در هر استان، آدرس و مشخصات آنها ثبت شده است. در این نقشه میزان مشارکت و سهم کتابفروشی‌ها نیز ثبت می‌شود که از طریق آن می توان از وضعیت فروش کتاب‌ها مطلع شد.



كدام استان‌ها پيشتازند؟



در هفتمين روز از طرح عیدانه کتاب، تعداد کتاب‌های فروخته‌شده در این طرح به ۵۳ هزار و ۴۴۹ نسخه رسیده بوده است. بنا بر اعلام، تاکنون استان‌های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان شرقی، گیلان، فارس، همدان، کردستان و لرستان در صدر پرفروش‌ترین استان‌ها در طرح عیدانه کتاب هستند. کتابفروشی‌ دانشجو(همدان)، مهرگان(اصفهان)، دنیای زبان(لرستان)، فرازمند رشت(گیلان)، نمایشگاه و فرهنگسرای اصفهان( اصفهان)، کتاب هانیوان(فارس)، انتشارات طاعتی(گیلان)، کتابسرای قلم (سنندج)، انتشارات طاعتی (رشت) و شهرکتاب (خرم‌آباد، لرستان) از جمله پرفروش‌ترین کتابفروشی‌ها در طرح عیدانه کتاب به شمار می‌روند. در هفته اول شروع اين طرح خريد ۱۹ هزار و ۶۴۳ خرید که شامل ۵۳ هزار و ۴۴۹نسخه کتاب است با مبلغ ۸۳۹۲۸۶۴۲۵۰ ریال به ثبت رسیده است که مبلغ ۱۶۷۸۵۷۲۸۵۰ ریال آن در قالب یارانه به کتابفروشان پرداخت خواهد شد.