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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۱۶

سرمربی تیم سپاهان:

تمرکز سپاهان بر بازی با لوکوموتیو معطوف شده است

تمرکز سپاهان بر بازی با لوکوموتیو معطوف شده است

اصفهان – سرمربی تیم سپاهان اصفهان گفت: تمرکز سپاهان بر بازی با لوکوموتیو معطوف شده است و در حال حاضر پیش‌بینی خاصی در این زمینه ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، ایگور استیماچ صبح امروز در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل لوکوموتیو ازبکستان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به اهمیت این دیدار برای تیم سپاهان اظهار داشت: این بازی برای ما از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا سرنوشت گروه در این مسابقه رقم می‌خورد و برای پیروزی باید همه شرایط را در نظر بگیریم.

وی با بیان اینکه تیم حریف سپاهان یعنی لوکوموتیو ازبکستان به نوعی تیم ملی این کشور به شمار می‌رود، ادامه داد: ما در این مسابقه کار آسانی پیش‌رو نداریم و باید هرطور شده به پیروزی برسیم.

سرمربی تیم سپاهان اصفهان ادامه داد: ما باید هرطور شده در این مسابقه به پیروزی برسیم و با آنالیز خوبی که از این تیم کرده‌ایم، میدانیم که حریف ویژگی‌های خوبی دارد و نباید آن را دست‌کم بگیریم.

وی با اشاره به ارزیابی و پیش‌بینی‌اش از تیم‌های صعود کننده از این گروه اضافه کرد: در حال حاضر پیرامون این موضوع صحبتی ندارم و تمرکز ما در این زمینه به بازی فردا معطوف شده است.

 

کد مطلب 3579848

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