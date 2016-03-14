۷۰ درصد مدارس همدان توانایی پرداخت قبوض گاز و برق را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، امین اسدبیگی پیش از ظهر دوشنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان همدان اظهار داشت: بیشتر مدارس حاشیه شهر و مناطق محروم در استان همدان توانایی پرداخت قبوض گاز و برق را ندارند.

اسدبیگی بابیان اینکه خدماتی که آموزش و پرورش به صورت سرانه در اختیار مدارس قرار می دهد ناچیز است، عنوان کرد: مدارس استان همدان به خصوص مدارس حاشیه شهر نیازمند کمک هستند.

وی بابیان اینکه برق یکی از مدارس همدان به علت پرداخت نشدن قبص آن قطع شده است، ادامه داد:۷۰ درصد مدارس توانایی پرداخت قبوض برق و گاز را ندارند.

فرماندار همدان نیز در این نشست با بیان اینکه نقش معلمان در تزکیه و تربیت فزرندان را نمی توان با یک گرامیداشت جواب داد، گفت: مراسم بزرگداشت روز معلم باید با شکوه برگزار شود.

فرماندار همدان بابیان اینکه باید برزگداشت روز معلم با شکوه برگزارشود، بیان داشت: معلمان نقش مهمی در تزکیه و تربیت فزرندان دارند.

وی در خصوص بدهی های مدارس به شرکت های گاز و برق نیز بیان داشت: قطعی ارائه خدمات در این زمینه وجود نداشته و اگر اتفاق افتاده پیگیری خواهد شد.

فرماندار همدان ادامه داد: آموزش و پرورش باید برای حل موضوع در این زمینه ورود پیدا کرده و مطالبات را پرداخت کند.

تعالی در ادامه به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در استان اشاره کرد و گفت: تمام دستگاه‌ها به خصوص آموزش و پرورش در این زمینه همکاری خوبی برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات داشتند.

وی بابیان اینکه انتخابات استان به بهترین شکل برگزار شد، بیان کرد: دولت برنامه های خوبی برای اشتغال و رفع بیکاری در دستور کار خواهد داشت.

مدیر شرکت گاز همدان نیز بابیان اینکه نرخ گاز مدارس در کل کشور ثابت است، بیان کرد: مدارس دولتی همدان ۲۶۰ میلیون تومان بدهی دارند.

رضا زهره وند بابیان اینکه در مجموع مدارس آموزشی همدان اعم از دولتی و غیرانتفاعی ۳۸۰ میلیون بدهی دارند، ادامه داد: گاز۳۰ مدرسه علی رغم معوقه زیاد آن ها در پرداخت قبوض گاز قطع نشده است.

وی بابیان اینکه آموزش و پروش باید به دنبال اصلاح سیستم های گرمایشی و بهینه سازی باشد، بیان کرد: قیمت گاز در کل کشور یکسان است.

وی در ادامه بابیان اینکه برخی از ادارات آموزش و پروش نیز ۱۰۰ میلیون بدهی دارند، تاکید کرد: آموزش و پرورش باید به دنبال اصلاح سیستم های گرمایشی مدارس باشد.

مدیرشرکت گاز همدان بابیان اینکه سرانه گاز به ازای هر متر مکعب۹۲۶ ریال است، گفت: آموزش و پرورش به دنبال رایگان کردن خدمات است.