از سرگیری روابط اروپا با ایران محور نشست بروکسل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز خود قرار است بررسی مناسبات با ایران را به بحث و تبادل نظر بگذارند.

بر اساس گزارش های رسیده با توجه به سفر قریب الوقوع «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به تهران در ماه آوریل، وزرای امور خارجه این اتحادیه، همکاری با ایران در حوزه های انرژی، محیط زیست، آموزش و پرورش و علوم را مورد گفتگو قرار می دهند.

بررسی تحریم های اعمال شده علیه روسیه در خصوص بحران اوکراین نیز از دیگر محورهای گفتگو مقامات اروپایی اعلام شده است.