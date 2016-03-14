آغاز روند محاکمه عاملین سقوط ایران ۱۴۰

روزنامه همشهری نوشت: قاضی محمد شهریاری در گفت‌و‌گو با «همشهری» اظهار کرد: مقررات حاکم بر رسیدگی به این پرونده براساس مقررات ایکائو (سازمان بین‌المللی هوانوردی) است و در آنجا در خصوص قواعد حاکم بر هواپیما ۱۹ بند (انکس) وجود دارد که در بند (انکس) ۱۳، بین بررسی قضایی و اداری تفکیک قائل شده است که خوشبختانه پروسه اداری رسیدگی به این سانحه با اعلام گزارش نهایی کمیسیون طی شد.

وی ادامه داد: با پیگیری‌هایی که از سوی دادسرای امور جنایی در این‌باره انجام شد، خوشبختانه اتهامی که عده‌ای می‌خواستند متوجه خلبان فقید هواپیما کنند و سقوط هواپیما را به گردن او بیندازند برطرف و مشخص شد دلیل اصلی سانحه «اشکال در سیستم کنترل الکترونیک» بود. حالا با دریافت گزارش نهایی سانحه، روند قضایی شروع شده و به‌عنوان بازپرس ویژه شخصا به پرونده رسیدگی خواهم کرد و مقصران، مسببان، شرکت سازنده و حتی افرادی که در این حادثه قصور کرده‌اند و ممکن است مرتکب جرم شده باشند به دادسرا احضار خواهند شد تا در این خصوص پاسخگو باشند.

سرپرست دادسرای امور جنایی درباره جان‌باختگان حادثه نیز گفت: اولیای دم ۴۰ جان‌باخته حادثه، دیه عزیزانشان را دریافت کرده‌اند اما هیچ کدام از آنها رضایت نداده‌اند. از ۸ مصدوم حادثه نیز به‌ جز ۲ نفر که درمانشان طولانی شده و طول درمانشان هنوز پایان نیافته، بقیه دیه‌شان را دریافت کرده‌اند اما آنها هم رضایت نداده‌اند و همگی خواهان مجازات خاطیان این حادثه هستند. ما هم طبق قانون مجازات اسلامی به این پرونده رسیدگی خواهیم کرد و همانطور که در قوانین سازمان هواپیمایی نیز آمده هدف از رسیدگی و تحقیق در این‌باره پیشگیری از حوادث بعدی است که پیشگیری کیفری هم یکی از وجوه پیشگیری است. در این راستا هر نتیجه‌ای که به‌دست بیاید به‌طور شفاف اعلام خواهد شد و ما نیز طبق وظیفه‌مان با خاطیان، مسببان و افرادی که از سازمان‌های مختلف، حتی سازمان هواپیمایی در این زمینه کوتاهی کرده‌اند و مرتکب جرم شده‌اند برخورد خواهیم کرد.

شهریاری همچنین در خصوص مدت زمان رسیدگی قضایی به پرونده گفت: طبق مقررات ایکائو، تیم بررسی سانحه ۴۰۰ روز فرصت داشت که گزارش نهایی را ارائه کند. آنها ابتدا گزارش اولیه و بعد گزارش تکمیلی را ارائه کردند و منتظر گزارش نهایی بودیم که بعد از مهلت تعیین‌شده بالاخره با تلاش زیاد مهندس شهبازی به‌عنوان رئیس این تیم، گزارش نهایی تهیه و به دادسرا فرستاده شد. متن این گزارش به‌صورت لاتین تهیه شده اما ما برای رسیدگی به پرونده آمادگی لازم را داریم و به آن به شکل خارج از نوبت و ویژه رسیدگی خواهیم کرد. من و همکارانم در این مدت بیکار ننشسته بودیم و به موازات بررسی‌های فنی و اداری، تحقیقات زیادی را انجام دادیم و اسناد و مدارک زیادی را به‌دست آوردیم. به طوری که هم‌اکنون پرونده رسیدگی به این سانحه بالغ بر ۱۰ هزار صفحه شده است و همه تلاشمان این است که به‌طور جامع و کامل در این‌باره تصمیم‌گیری شود.

شهریاری به خانواده قربانیان و افکار عمومی اطمینان می‌دهد که این پرونده به سرانجام خواهد رسید. او گفت: من نمی‌دانم پرونده‌های مشابه در خصوص سقوط هواپیما به چه نتیجه‌ای رسیده است اما این پرونده را تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال می‌کنیم و پرونده بعد از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ ارسال خواهد شد.

به گزارش ایسنا، ساعت ۹:۳۰ صبح یکشنبه ۱۹ مرداد سال ۹۳ یک فروند هواپیمای ایران ۱۴۰ شرکت هواپیمایی هسا با ۴۸ سرنشین پس از بلند شدن از باند فرودگاه مهرآباد در یکی از خیابان‌های نزدیک به این فرودگاه سقوط کرد و در جریان آن ۴۰ سرنشین از جمله تمام کروی پرواز کشته شدند.