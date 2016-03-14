همایش «بسیج و امنیت پایدار» در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش «بسیج و امنیت پایدار لرستان» پیش از ظهر دوشنبه با حضور جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) و جمعی از بسیجیان و پاسداران به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت ابوالفضل(ع) و پشتیبانی ستاد کل سپاه در سالن اجتماعات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

دبیر این همایش اظهار داشت: بسیار خرسندیم که بستری فراهم شد که پژوهشگران حوزه امنیت با نقش آفرینی بسیج در استان لرستان گردهم آمده تا شاهد توسعه استان لرستان باشیم.

حجت پور با بیان اینکه فرآیند این همایش از ابتدای سالجاری با ابلاغ ستاد کل سپاه کلید خورده است، عنوان کرد: پس از مشخص شدن اعضای کمیته های همایش توسط معاونت دانش و پژوهش سپاه و تایید فرمانده سپاه استان فراخوان دریافت مقالات در قالب پوستر و نشریات محلی توزیع شد.

دبیر همایش بسیج و امنیت پایدار با اشاره به اینکه ۱۵ دی ماه سالجاری مهلت ارسال آثار به دبیرخانه همایش بود، ادامه داد: در این مدت ۸۹ مقاله به دبیرخانه همایش رسید که با توجه نوپا بودن این همایش و بسترها و محدودیت های موجود استقبال مطلوب بوده است.

حجت پور تصریح کرد: پس از بررسی توسط کمیته داوران ۱۳ مقاله حائز شرایط لازم بوده و از این تعداد پنج مقاله برای ارائه به صورت سخنرانی و سایر مقالات برای چاپ انتخاب شدند.