به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «پنج سالگی» ویژه پنجمین سالگرد آغاز به کار رسمی شبکه مستند سه شنبه ۲۵ اسفند از این شبکه روی آنتن می رود.

در این برنامه چهار فیلم پنج دقیقه ای توسط فیلمسازانی از جمله محمد کارت، محسن استادعلی، جواد توانا و آرش لاهوتی به مناسبت تاسیس و راه اندازی شبکه مستند ساخته شده است و هر کدام از مستندسازان از زاویه دید خود به این شبکه پرداخته اند.

جواد توانا در این برنامه به یکی از رانندگان شبکه مستند پرداخته که علاقه زیادی به سینما دارد. محمد کارت تصویری از چهره امروز تهران با آرزوها و خواسته های مردم را به نمایش می گذارد و با قشرهای مختلف مردم که دوربین در اختیار آنها قرار می گیرد، همراه می شود.

محسن استادعلی در اثر پنج دقیقه ای خود از زاویه دید یک دختر بچه مستندساز به زندگی پدر و مادر خود و نگاه آنها و شرایط تولید مستند می پردازد و آرش لاهوتی نیز روی لحظاتی از زندگی محمود کیانی فلاورجانی راننده کامیونی که علاقه زیادی به تولید فیلم مستند دارد و بسیاری از فیلم هایش در جشنواره های داخلی و خارجی جایزه برده، دست گذاشته است. البته «راننده و روباه» مستند پرتره تحسین شده ای که لاهوتی از فلاورجانی ساخته نیز در ایام عید از شبکه مستند پخش می شود.

این تولیدات ۵ دقیقه ای به نحوی به موضوع مستند، شرایط تولید مستند، نگاه مستندسازان و پنج سالگی شبکه مستند و فعالیت های آن مرتبط می شود و البته برنامه «پنج سالگی» شبکه مستند بخش های دیگری نیز دارد که مخاطبان در ۵۰ دقیقه به تماشای آن خواهند نشست.

«پنج سالگی» به تهیه کنندگی سعید رسولی و مهدی مویدی سه شنبه ۲۵ اسفند ساعت ۲۳ از شبکه مستند پخش می شود و سه نوبت بازپخش آن نیز در ساعت های ۱۵ و ۲۰ چهارشنبه ۲۶ اسفند و ساعت ۲۲ پنجشنبه ۲۷ اسفند روی آنتن می رود.