متاپوستی که مواد را نامریی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندسین دانشگاه Iowa State آمریکا با استفاده از متا مواد، کامپوزیت هایی با نام «متاپوست» تولید کرده اند که امواج الکترومغناطیسی به خوبی در آنها عمل می کند و با پوشاندن این متا پوست ها به اطراف اجسام، رادراها دیگر قادر به تشخیص آن شی نیستند.

محققین آمریکایی بر این باور هستند که با توسعه این مواد در آینده می توان اجسام را به لحاظ بصری و همچنین نور اشعه مادون قرمز غیر قابل تشخیص کرد.

این مواد توسط «نوسان رسان های حلقوی مجزا الکتریکی» در لایه های ورقی از سیلیکون ساخته شده اند. «نوسان رسان ها» دارای حلقه هایی به شعاع ۰.۱ دهم اینچ و به ضحامت شعاع ۰.۲ دهم اینچ هستند.

لایه های نوسان رسان ها توسط آلیاژی با نام galinstan پر شده است که در دمای اتاق بصورت مایع است و نمی گذارد امواج رادار موجب شناسایی شی شوند.

آزمایشات نشان می دهد در ۷۵ درصد موارد امواج رادار که در فرانکس بین ۸ تا ۱۰ گیگاهرتز قرار دارند قادر به تشخیص اجسام نیستند.

در نوامبر سال گذشته میلادی محققین دانشگاه علم و فناوری Huazhong «سیستم جاذب راداری» را ساخته بودند اما آن سیستم از متامواد تشکیل نشده بود.

نتیجه این تحقین در نشریه Science Reports چاپ شده است.