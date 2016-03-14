ادعای عجیب یک فضانورد درباره «بیگانگان»

روزنامه ایران نوشت: در کلیپ یک دقیقه و ۲۲ ثانیه‌ای دیده می‌شود که یوفویی به شکل سیگار چطور در اطراف زمین پرواز می‌کند. روزهای گذشته نیز یک یوفوی سیگاری‌شکل در آسمان کنتاکی دیده شده بود که در میان پرندگان پروازی سریع داشته است.

با این حال ناسا اعلام کرد که این شیء احتمالاً بخشی از فضاپیمای تخریب شده و باقی‌مانده در فضا بوده که در پرتو نور خورشید درخشان به نظر می‌رسید. این در حالی است که «ادگار میچل» فضانورد سابق ناسا می‌گوید «از زمان مأموریت آپولو به کره ماه ظهور بیگانگان فضایی آغاز شده است. آنها قصد دارند مانع جنگ هسته‌ای بر روی کره زمین شوند.»

در حالی که ادعای عجیب و غریب این فضانورد باعث حیرت بسیاری از کاربران شده است، وی ادعا کرده که «بیگانگان می‌خواهند همواره روی زمین صلح برقرار باشد.» وی زمانی خلبان آزمایشی هوافضا و فضانورد آمریکایی ناسا بوده است. او توانسته بود بیش از ۹ ساعت روی سطح کره ماه راه برود و از سطح ماه نمونه‌برداری کند.