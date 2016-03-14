بازی سپاهان و لوکوموتیو از حساسیت بسیاری برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور خوجا صبح امروز در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به میهمان‌نوازی اصفهانی‌ها از تیم ازبک اظهار داشت: به نظر من ایرانی‌ها شرایط بسیار خوبی برای میهمانان خود فراهم می‌کنند و این موضوع رضایت ما را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه پیش از این نیز از میهمان‌نوازی اصفهانی‌ها به خوبی اطلاع داشتم، تصریح کرد: من تا کنون چند بار به ایران سفر کرده‌ام و سفرهای من نشان داده که ایرانی‌ها میهمان‌نوازان خوبی هستند.

بازیکن تیم فوتبال لوکوموتیو ازبکستان با اشاره به دیدار روز سه‌شنبه تیمش مقابل سپاهان اصفهان تصریح کرد: این بازی برای دو تیم از حساسیت بسیاری برخوردار بوده و با توجه به این مسئله، کار هر دو تیم در بازی دشوار است.

وی اضافه کرد: امیدوار هستم که در این مسابقه هواداران در ورزشگاه حاضر شده و بتوانند شاهد یک مسابقه جذاب و با کیفیت بسیار باشند.