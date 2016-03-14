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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۲۱

معاون صنایع دستی کشور:

مشهد و لالجین نامزد شهر جهانی صنایع دستی شدند

مشهد و لالجین نامزد شهر جهانی صنایع دستی شدند

معاون صنایع دستی از معرفی دو شهر مشهد و لالجین همدان به شورای جهانی صنایع دستی به عنوان شهرهای جهانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نامور مطلق در نشست خبری که امروز ۲۴ اسفند در سازمان میراث فرهنگی برگزار شد با اعلام این خبر گفت: ما مشهد را به عنوان شهر جهانی صنایع دستی در زمینه سنگ های قیمتی، به ویژه فیروزه و لالجین همدان را به عنوان شهر جهانی سفال معرفی کرده‌ایم.

او همچنین به انتخاب سه شهر به عنوان شهر ملی صنایع دستی خبر داد و افزود: سیرجان به عنوان شهر گلین، میبد زیلو و مریوان به عنوان شهر ملی گیوه به ثبت می رسند.

نامورمطلق همچنین خبر داد: ما سال آینده را سال سنگ‌های قیمتی نام گذاری کرده‌ایم. چراکه توجه به این بخش، موجب درآمدزایی بیشتر برای جامعه و هنرمندان می شود و گردش مالی بسیار خوبی دارد ما هم می خواهیم سهمی از این بازار داشته باشبم.

معاون صنایع دستی کشور گردش مالی سنگ های قیمتی در دنیا را برابر با ۵۰۰میلیون دلار دانست و افزود: ما سال ۹۵ را سال سنگ های قیمتی نامگذاری و مشهد را به عنوان شهر جهانی صنایع دستی به شورای جهانی معرفی کرده ایم تا سهمی، از این گردش مالی داشته باشیم.

کد مطلب 3579867

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