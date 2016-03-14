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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۲۸

نادران خبر داد:

جلسات دولت و مجلس برای بررسی بودجه در ایام انتخابات

جلسات دولت و مجلس برای بررسی بودجه در ایام انتخابات

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در پاسخ به انتقادات برخی نمایندگان از جلسات رسمی و غیررسمی کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه با دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی الیاس نادران نماینده تهران با تذکر ماده ۷۹ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: آقای محجوب فرمودند علی‌رغم اینکه دولت لایحه بودجه را دیر ارائه کرد، به جا بود که کمیسیون تلفیق بودجه تشکیل جلسه داده تا این بی‌نظمی را با نظم جواب دهد.

وی ادامه داد: در پاسخ به اظهارات ایشان عرض می‌کنم در طول سه‌هفته‌ای که مجلس جلسه نداشت و عزیزانی مثل آقای محجوب مشغول تبلیغات انتخاباتی بودند، کمیسیون تلفیق با دولت تعداد کثیری جلسات رسمی و غیررسمی برای بررسی لایحه بودجه برگزار کرد؛ بنابراین این ایراد وارد نیست.

 

 

کد مطلب 3579868

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