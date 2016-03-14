استقبال از بهار با نمایش های روحوضی/نخستین جشنواره تئاتر کوتاه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباس زاده صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برنامه های روز جهانی تئاتر در استان اظهار کرد: در این روز نمایش های سیاه بازی و رو حوضی در شهرستان های بیرجند، قاین، فردوس و نهبندان برگزار می شود.

وی بیان کرد: این نمایش ها بیشتر در حوزه مردم شناسی بوده و داستان هایی که از دل روابط اجتماعی انسان ها شکل گرفته است.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان جنوبی، اجرای نمایش «آنچه میشنوی ساز کج کوک سکوت است» را از دیگر برنامه های این روز عنوان کرد و افزود: این نمایش نیز به نویسندگی روزبه حسینی و کارگردانی حسین عباسی در سالن استاد عبداللهی بیرجند به روی پرده می رود.

عباسی از برگزاری نخستین جشنواره تئاتر کوتاه در قاین همزمان با روز جهانی تئاتر خبر داد و گفت: این جشنواره در سال آینده به جشنواره نمایش های بومی و محلی(شوبازی) تبدیل می شود.

برگزاری دهمین جشنواره تئاتر استان

وی ادامه داد: همچنین در تعطیلات نوروزی امسال غرفه نقاشی کودک در باغ اکبریه، مسابقه سبزه ایران و مسابقه نقاشی سفره ایرانی از دیگر برنامه های این ایام است.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان جنوبی همچنین به برنامه های سال آینده این انجمن اشاره کرد و افزود: در سال آینده دهمین جشنواره تئاتر استان برگزار می شود.

عباس زاده با بیان اینکه امسال ۱۳ گروه نمایشی در دفتر استقرار گروه ها به ثبت رسیده اند، بیان داشت: در سال آینده انتخابات هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان با حضور این گروه ها برگزار می شود.

وی، برگزاری فصل تئاتر با موضوع آسیب شناسی اجتماعی و اعتیاد را از دیگر برنامه های سال آینده انجمن برشمرد و گفت: در یازدهمین دوره جشنواره رضوی نیز دو اثر از خراسان جنوبی حمایت می شوند.

وی با بیان اینکه در سال جاری ۴۰ نمایش تولیدی در استان داشته ایم، اظهار امیدواری کرد که سال آینده نیز سالن های تئاتر استان رونق داشته و اجرای مداوم تئاتر در استان را داشته باشیم.

نبود زیرساخت های مناسب در بخش تئاتر استان

رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان جنوبی همچنین از نبود زیرساخت های مناسب در بخش تئاتر استان گلایه کرد و افزود: ما هنوز هم سالن تئاتر شهر در استان نداریم و در حال حاضر دو سالن تئاتر در این شهر داریم که استاندارد برای برگزاری نمایش نیست.

عباس زاده ادامه داد: همچنین نبود اعتبارات کافی برای آموزش یکی دیگر از مشکلات تئاتر استان است.

به گفته وی در حال حاضر حدود ۲۰۰ هزار هنرمند تئاتر در کشور داریم که سهم خراسان جنوبی از این میزان یک هزار و ۵۰۰ نفر است.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان جنوبی از راه اندازی دفتر تئاتر خیابانی استان در قاین طی تعطیلات نوروزی امسال خبر داد و افزود: تلاش می شود که دفتر تئاتر عروسکی استان نیز در سال آینده راه اندازی شود.