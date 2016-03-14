رویکرد طرح آرامش بهاری ارتقاء معرفتی زائران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمد شرفخانی در نشست توجیهی طرح آرامش بهاری نوروز ۹۵ که در سالن همایش‌های مجتمع فرهنگی امامزاده سید علی(ع) برگزار شد، اظهار کرد: چند سالی است که طرح آرامش بهاری در آستان مقدس امامزادگان در سراسر کشور و با همت و تلاش خواهران و برادران مجموعه‌های فرهنگی بقاع متبرکه برگزار می‌شود و برکات زیادی نیز به همراه داشته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: اخیرا یکی از سران رژیم صهیونیستی گفته است عید نوروز فرصت خوبی است که به تضعیف اعتقادات ایرانیان بپردازیم و برهنگی را در میان جوانان مسلمان رواج دهیم؛ آنها از همین حالا برای عید نوروز ما تدارک دیده‌اند بنابراین شایسته نیست ما بی توجه به این ایام باشیم.

وی با بیان اینکه طرح آرامش بهاری در واقع دفاعی تمام عیار در جبهه جنگ فرهنگی با دشمنان است عنوان داشت: اگر از فرصت استفاده کنیم و برنامه‌های معرفتی را برای طیف خاکستری تدارک ببینیم موفق خواهیم شد وگرنه دیگران این قشر را جذب می‌کنند.

شرفخانی با تاکید بر تدوین طرح‌های کارشناسی برای جذب مخاطبان گفت: ابتدا باید هدف را به خوبی مشخص کرد که همانا ترویج مبانی دینی و قرآنی است، دومین مرحله استفاده از ابزار مناسب فرهنگی است و برای این منظور باید مخاطب‌شناسی و نیازشناسی مناسب داشت؛ باید بدانیم در ایام عید نوروز گفتمانی موثر واقع می‌شود که با توجه به نیازهای مخاطبان تدوین شده باشد.