به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، درام کانادایی-ایرلندی «اتاق» یکشنبه شب موفق به کسب ۹ جایزه از جوایز اسکرین شد.

«اتاق» توانست جایزه بهترین فلم را از آن خودش کند. ضمن این که لنی آبراهامسون کارگردان این فیلم نیز جایزه بهترین کارگردانی را به خانه برد و بری لارسون که برای بازی در همین فیلم جایزه اسکار را دریافت کرد، بار دیگر به عنوان بهترین بازیگر انتخاب شد.

جایزه بهترین بازیگر مرد نیز به جیکوب ترمبلی بازیگر خردسال این فیلم تعلق گرفت و جایزه بهترین بازیگر مکمل زن نیز به جوآن الن از همین فیلم اهدا شد.

اما این همه جوایزی نبود که «اتاق» از کانادا به خانه برد و این فیلم توانست جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی را نیز از آن خود کند. اما دوناهو نویسنده این رمان کار نوشتن فیلمنامه اقتباسی این فیلم را انجام داده بود و به عنوان برنده این جایزه انتخاب شد. بهترین تدوین نیز به ناتان نوگنت تدوینگر این فیلم اهدا شد و جایزه بعدی، جایزه کارگردانی هنری و طراحی تولید بود که به ایتن تابمن و مری کرکلند تعلق گرفت. سید آرمور و جنیفر گولد نیز جایزه بهترین چهره‌پردازی را برای همین فیلم دریافت کردند.

در مراسم دیشب برندگان دیگری نیز وجود داشتند که شامل اهدای جایزه بهترین فیلمنامه اوریجینال برای بنجامین آگوست برای فیلم «به‌خاطر بیار» بود. فیلم «جاده هینا» نیز سه جایزه برای صدا، تدوین صدا و جلوه‌های تصویری برد.

در این مراسم ایو بلانگر جایزه بهترین فیلمبرداری را برای فیلم «بروکلین» دریافت کرد.

جوایز اسکرین کانادایی هر سال از سوی آکادمی سینما و تلویزیون کانادا اهدا می‌شود و به آثار تهیه شده به زبان انگلیسی تعلق می‌گیرد.