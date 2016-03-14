به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی با استفاده از هواپیماهای آواکس عمليات نظارت بر حريم هوايی ترکيه را به صورت منظم پيگيری مي‌کند.



بر اساس اعلام رسانه های ترکیه بوئينگ (E-۳A) موسوم به هواپيمای آواکس سازمان ناتو، نظارت بر حريم هوايی ترکيه را به عنوان بخشی از اقدامات حمايتی خود آغاز کرده و ماموريت ناتو در ماه‌ های آينده به صورت دوره‌اي پيگيری خواهد شد.



يکی از نظاميان ارشد ترکيه در اين باره گفت: با توجه به بحران سوريه و تحولات منطقه اين عمليات را از ۱۲ تا ۱۵ مارس انجام می دهند.