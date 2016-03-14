به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین برج مخابراتی دنیا برای ششمین سال متوالی به مدت یک ساعت در تاریخ ۲۹ اسفند ماه که همزمان با روز ساعت زمین در دنیاست، به وقت محلی رأس ساعت ۲۰:۳۰ و به مدت یک ساعت خاموش خواهد شد.

هدف از این کار حرکت و همکاری جمعی جهانی برای حفاظت از زمین عنوان شده است و مدیریت شهری تهران نیز برای اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست است.

صندوق جهانی حیات وحش (World Wildlife Fund) طرح ساعت زمین را از سال ۲۰۰۷ برای نخستین بار در استرالیا اجرا کرد که با استقبال کم نظیر مردم سراسر جهان مواجه شد، به گونه ای که بیش از ۱۲۸ کشور جهان در این طرح مشارکت داشتند.

بر اساس این طرح در آخرین شنبه ماه مارس هر سال به مدت یک ساعت میلیون ها نفر از مردم جهان در ساعت۲۰ و ۳۰ تا ۲۱ و ۳۰ با خاموش کردن چراغ های اضافی و با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی، مقابله با تغییرات آب و هوایی و کاهش آلودگی های زیست‌محیطی به صورت یک حرکت جهانی در طرح شرکت می کنند.

علاوه بر نمادهای اصلی کشورها که به صورت نمادین در این روز خاموش می شود، تعدادی از طرفداران و دوستداران محیط زیست نیز در این روز با خاموش کردن لامپ خانه ها و روشنایی های اضافی، اتحاد و همدلی جهانی را برای حفاظت از زمین نشان می دهند.