پیام نوروزی مدیرعامل خانه‌ هنرمندان برای هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام نوروزی مجید رجبی معمار که به مناسبت ایام نوروز صادر کرده به شرح زیر است:

«باغ سرافراز هنر ایران زمین، بهاری دیگر را نظاره می ­کند

هنرمندان عزیز کشور ما، سروهای بلند و گل­ های با طراوت این باغ هستند که سرسبزی و شادابی را با هنر خویش به ملت بزرگ ایران هدیه می­ کنند.

از سوی خانه‌ هنرمندان ایران، به عنوان پایگاه هنرمندان شایسته، حلول سال نو را به همه‌ این عزیزان و هنر دوستان تبریک و شاد باش می­ گویم و از بارگاه خدای سبحان، سالی توأم با سلامت و آرامش و توفیق برای همگان مسئلت می­ کنم.»