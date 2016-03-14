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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۳۵

پیام نوروزی مدیرعامل خانه‌ هنرمندان برای هنرمندان

پیام نوروزی مدیرعامل خانه‌ هنرمندان برای هنرمندان

به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه‌ هنرمندان ایران پیام نوروزی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام نوروزی مجید رجبی معمار که به مناسبت ایام نوروز صادر کرده به شرح زیر است:

«باغ سرافراز هنر ایران زمین، بهاری دیگر را نظاره می ­کند

هنرمندان عزیز کشور ما، سروهای بلند و گل­ های با طراوت این باغ هستند که سرسبزی و شادابی را با هنر خویش به ملت بزرگ ایران هدیه می­ کنند.

از سوی خانه‌ هنرمندان ایران، به عنوان پایگاه هنرمندان شایسته، حلول سال نو را به همه‌ این عزیزان و هنر دوستان تبریک و شاد باش می­ گویم و از بارگاه خدای سبحان، سالی توأم با سلامت و آرامش و توفیق برای همگان مسئلت می­ کنم.»

کد مطلب 3579887
آروین موذن زاده

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