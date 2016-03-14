پیام نوروزی مدیرعامل خانه‌ هنرمندان برای هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام نوروزی مجید رجبی معمار که به مناسبت ایام نوروز صادر کرده به شرح زیر است:
«باغ سرافراز هنر ایران زمین، بهاری دیگر را نظاره می کند
هنرمندان عزیز کشور ما، سروهای بلند و گل های با طراوت این باغ هستند که سرسبزی و شادابی را با هنر خویش به ملت بزرگ ایران هدیه می کنند.
از سوی خانه هنرمندان ایران، به عنوان پایگاه هنرمندان شایسته، حلول سال نو را به همه این عزیزان و هنر دوستان تبریک و شاد باش می گویم و از بارگاه خدای سبحان، سالی توأم با سلامت و آرامش و توفیق برای همگان مسئلت می کنم.»
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