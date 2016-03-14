پیشنهاد کفاشیان به هیات رئیسه/ انتخابات را به تعویق بیندازید!

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات ریاست و هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بعد از عدم ثبت نام علی کفاشیان وارد فاز جدیدی شد و البته زمانی که رئیس فعلی فدراسیون اعلام کرد در صورت حمایت شدن، در انتخابات شرکت خواهد کرد، معادلات پیچیده تر شد.

به این پیچیدگی ها پیشنهاد جدید علی کفاشیان به هیات رئیسه را هم اضافه کنید تا مشخص شود پیش بینی نتیجه انتخابات کار ساده‌ای نیست. جلسه هیات رئیسه در حالی پیش از ظهر امروز آغاز شده و الان در جریان است که کفاشیان پیشنهاد تعویق انتخابات را مطرح کرده است.

رئیس فعلی فدراسیون فوتبال معتقد است ابتدا باید تکلیف اساسنامه فعلی مشخص شود. سازمان بازرسی تاکید دارد که اساسنامه به تایید هیات دولت نرسیده و غیر قانونی است؛ به همین خاطر کفاشیان اعلام کرده است تا مشخص شدن وضعیت اساسنامه، انتخابات به تعویق بیافتد.