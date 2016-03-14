به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران اظهار داشت: ۱۸ هزار و ۵۰۰ تکنسین اورژانس ۱۱۵در ۲ هزار و ۱۵۸ پایگاه شهری و جاده‌ای آماده خدمت به هموطنان و مسافران نوروزی هستند.

وی با اعلام اینکه اورژانس و بخش‌های ویژه بیمارستان‌های وزارت بهداشت در تعطیلات نوروزی به صورت صددرصد فعال خواهند بود، گفت: در تعطیلات نوروزی فعالیت بخش‌های اورژانس و مراقبت‌های ویژه مثل روزهای عادی خواهد بود.

حریرچی از آماده‌باش ۴ هزار و ۹۷۰ دستگاه آمبولانس ۱۱۵ به همراه ۵۷ دستگاه اتوبوس آمبولانس در تعطیلات نوروزی خبر داد و تصریح کرد: ۲۰ پایگاه اورژانس هوایی و ۲ فروند آمبولانس دریایی در تعطیلات نوروزی به هموطنان خدمت رسانی خواهند کرد.

سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام شماره تلفن های ۱۴۹۰ و ۱۹۰ اظهار داشت: هموطنان می‌توانند با این دو شماره تلفن تماس گرفته و مشکلات و سوالات خود را در مورد بیمارستان‌ها عنوان کنند.

وی با تاکید بر اینکه متخصصین طب اورژانس همچون روزهای عادی در بیمارستان‌های وزارت بهداشت حضور خواهند داشت، افزود: در بعضی از اورژانس بیمارستان‌های شهرهای کوچک، پزشکان عمومی در اورژانس بیمارستانی مستقر هستند.

حریرچی با انتقاد از عملکرد بخش خصوصی در تعطیلات نوروزی تاکید کرد: متاسفانه بیمارستان‌های خصوصی فعالیت چندانی در تعطیلات نوروزی ندارند و بر اساس دستورالعملی که سال گذشته ابلاغ شد و مقرر گردید یک‌چهارم مراکز درمانی بخش خصوصی در تعطیلات نوروزی همراه بخش دولتی فعال باشند، اما اینگونه نبود.

سخنگوی وزارت بهداشت در عین حال فعالیت داروخانه های بخش خصوصی در تعطیلات نوروزی را رضایت‌بخش اعلام کرد.