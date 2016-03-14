زیباسازی اصفهان با بهره گيری از مفاهیم قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ایزدخواستی پیش از ظهر دوشنبه در نشست چندجانبه با رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر کشورهای پیشرفته از عرصه‌های پژوهش، دانش، فناوری عبور کرده و به حوزه خلاقیت وارد شده و در این زمینه سرمایه‌گذاری می کنند.

وی با پیشنهاد اینکه دفتر تبلیغات اسلامی باید در زمینه ایجاد مراکز رشد در این دفتر اقدام کند، افزود: به یقین اصل رسیدن به مراکز رشد مورد نیاز دانشگاه‌ها و مراکز حوزوی است اما در این عرصه داشتن مدل بسیار مهم است.

مدیر مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان ادامه داد: در این زمینه مدل باید دارای یک ویژگی نوآورانه، هم نشینی و تجاری‌سازی باشد و لازمه راه‌اندازی مراکز رشد شناسایی تک ستاره‌های حوزوی و به تعبیر دیگر افراد نخبه حوزوی است.

استفاده از مفاهیم قرآنی در قالب هنرهای تجسمی در سطح شهر اصفهان

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان نیز در این دیدار به توافق با دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان اشاره کرد و گفت: بر اساس این توافق از سال آینده با همکاری میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی، مفاهیم و آیات قرآنی در قالب هنرهای تجسمی در سطح شهر ارائه می شود.

مهدی بقایی با اشاره به اینکه سند جامع زیباسازی اصفهان در حال تدوین است گفت: در مراحل تدوین سند زیباسازی شهر اصفهان، در تعامل با دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان مولفه‌های نمادین شهر اسلامی احصاء و در نظر گرفته می‌شود.

وی به تشریح پروژه های سازمان زیباسازی پرداخت و گفت: تا پایان سال جاری در حدود ۶۰ تا ۷۰ پروژه زیباسازی شهری به شهروندان تقدیم خواهد شد.

بقایی افزود: این طرح ها در پیشخوان اول در قالب دیوارنگاه ها، نورپردازی، نمادهای حجمی و اصلاح دیوارهای بتنی بزرگراه ها و زیرگذرها ارائه می شود و سال آینده نیز پیشخوان ۲ این سازمان اجرایی خواهد شد.

شهر اصفهان خشن شده و لطافت خود را از دست داده است

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان نیز در این دیدار گفت: فضاهای عمومی شهری به مثابه مدرسه محیطی است و ادراک، تداعی و احساس انسان را هدایت می کند.

حجت الاسلام محمد قطبی افزود: سازمان زیباسازی اصفهان حرکت روبه جلو و به سمت زنده سازی و هویت بخشی به شهر را دنبال می کند که حرکتی امیدبخش است و آینده خوبی برای آن پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: محیطی که ما در آن زندگی می کنیم باید به سبکی طراحی شود که احساس دلبستگی، تعلق و خاطره انگیزی را به افراد جامعه منتقل کند که لازمه آن ایجاد تحولاتی مثبت در فضای محیطی شهر است.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با ابراز تأسف از این که ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته سبک شهرسازی بیشتر به سمت استفاده از موادی مانند بتن و فولاد رفته است، تصریح کرد: شهر اصفهان خشن شده و لطافت خود را از دست داده و لازم است که تحول و خلاقیتی در آن ایجاد شود تا شهر زنده و هویت مند شده و افراد بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند.

وی اظهار کرد: شهر باید حاکی از آموزه های اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی باشد و به مثابه یک قرارگاه رفتاری بتواند رفتارهای هنجار، ارزشمند و مثبت را در جامعه رقم بزند که پروژه هایی که سازمان زیباسازی در دست اقدام دارد می تواند نقش موثری در این زمینه داشته باشد.

وی گفت: دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان آمادگی خود برای همکاری در زمینه های پژوهشی، مطالعاتی و فکری را با سازمان زیباسازی اصفهان اعلام می کند تا با مشارکت تمام مجموعه های فرهنگی و شهری، جریان های خوبی در شهر رقم بخورد.