به گزارش خبرگزاری مهر، کانون نمایش ­های آیینی و سنتی اداره کل هنرهای نمایشی، سومین دوره مسابقه نمایشنامه ­نویسی (بازی­‌نامه نویسی) را به منظور گسترش ادبیات نمایشی ملی، برگزار می کند.

کانون نمایش های آیینی و سنتی اداره کل هنرهای نمایشی در سال ۹۵ سومین دوره مسابقه بازی‌نامه نویسی را برگزار می کند.

مطابق فراخوان در این مسابقه نمایشنامه هایی که بر اساس شاخص های نوشتاری یکی از گونه های شناخته شده نمایش های آیینی و سنتی ایرانی مانند تعزیه، شبیه مضحک، تقلید و تخت حوضی، سیاه بازی، بقال بازی، عروسکی سنتی- خیمه شب بازی، جی جی بی جی، صندوق بازی، خم بازی - بازی­ های نمایشی زنانه، نقالی، پرده­ خوانی و ... نوشته شده باشند به رقابت می پردازند.

سومین مسابقه بازی‌نامه نویسی در دو بخش ویژه و آزاد برگزار می شود. در بخش ویژه نمایشنامه های متاثر از آثار نظامی گنجوی و عطار نیشابوری مورد نظر خواهند بود.

نمایشنامه ها نباید پیش از این چاپ شده باشند. هر نمایشنامه نویس تا سه اثر خود را می تواند شرکت دهد. نمایشنامه برگزیده در گرایش های مختلف تا سقف ۵ میلیون تومان جایزه دریافت خواهند کرد.

در فراخوان مهلت ارسال آثار به سومین مسابقه نمایشنامه نویسی کانون نمایش های آیینی و سنتی پایان خرداد ماه ۱۳۹۵ قید شده است و آثار برگزیده این مسابقه در اولویت انتخاب برای هجدهمین جشنواره نمایش­ های آیینی و سنتی خواهند بود.

نمایشنامه نویسان می توانند با تکمیل فرم تقاضای حضور و ارسال سه نسخه از نمایشنامه تایپ شده در محیط WORD روی لوح فشرده، خلاصه سوابق هنری در یک صفحه A۴ تایپ شده و خلاصه نمایشنامه در یک صفحه A۴ تایپ شده در این مسابقه شرکت کنند.

نشانی دبیرخانه در تهران، خیابان انقلاب، خیابان رازی، خیابان استاد شهریار، خیابان هانری کوربن، شماره ۱۸، طبقه اول، کانون نمایش هایی آیینی سنتی واقع شده است.