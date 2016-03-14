به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی رئیس فدراسیون شطرنج صبح امروز دوشنبه به ریاست نصراله سجادی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان و با حضور شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک همراه با نماینده سازمان بازرسی کل کشور در محل هتل ورزش برگزار شد.

از میان ۱۴ نفری که برای حضور در انتخابات فدراسیون شطرنج کاندیدا شده بودند، به غیر از برانوش نیک بین، سایر کاندیداها تائید صلاحیت شدند. با این حال از میان آنها تنها ۸ نفر در مجمع انتخاباتی حاضر شدند و ۵ نفر دیگر غائب بودند، بر این اساس فاطمه ابوالقاسمی، سامان صامت، بابک سودمند، هادی کریمی و منوچهر جفره کاندیداهایی بودند که با غیبت در مجمع انتخاباتی امروز انصراف خود را اعلام کردند.

پیش از آغاز رای گیری نیز، از میان ۸ کاندیدای حاضر، امیرحسینی که مدت زمانی سرپرستی فدراسیون را عهده دار بود و شاهرخ نورونی و امیر ملاحی، از حضور در انتخابات کناره گیری کردند.

بدین ترتیب رای گیری برای انتخاب رئیس چهارسال آتی فدراسیون شطرنج میان مهرداد پهلوان زاده، محمدابراهیم مداحی، محسن توکلیان، مسعود فراهانی و محمدرضا خورشیدی برگزار شد.

در رای گیری میان این ۵ کاندیدا، مهرداد پهلوان زاده و محمدابراهیم مداحی به ترتیب ۲۴ و ۱۹ رای به دست آوردند. ضمن اینکه توکلیان، فراهانی و خورشیدی هیچ رای کسب نکردند.

بدین ترتیب مهرداد پهلوان زاده سرپرست دبیری پیشین فدراسیون، برای ۴ سال آینده رئیس فدراسیون شطرنج شد.