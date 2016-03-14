به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «المسیره»، «صالح صمام» رئیس شورای سیاسی جنبش أنصارالله در سخنانی از اقدام برخی رسانه ها در انتشار اخباری مبنی بر مذاکرات فشرده و تفاهمات گسترده میان أنصارالله و عربستان سعودی به شدت انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه اظهار داشت: به هیچ وجه مسأله آنگونه که برخی رسانه ها به صورت جهت دار منتشر کردند، نیست و از نظر أنصارالله چنین اقدامی از سوی رسانه ها با هدف سرپوش نهادن بر شکست رژیم سعودی در به زانو درآوردن ملت یمن صورت می گیرد.

این مقام انصارالله یمن در ادامه برای روشن شدن هرچه بیشتر ابعاد مذاکرات این جنبش با مقامات سعودی، اظهار داشت: ماجرا از این قرار است که طی روزهای اخیر جنبش أنصارالله به منظور رعایت اصول حقوق بشری، یکی از نظامیان اسیر سعودی را به دلیل وخامت وضعیت جسمانی وی با تَنی چند از اسرای یمنی در چنگ سعودیها مبادله کرد.

وی همچنین افزود: آنچه که اتفاق افتاده است (مبادله اسرا) مسأله ای است که همواره در جریان تمامی جنگ ها شاهد آن هستیم و بدون شک تحقق چنین مهمی بدون دیدار دوجانبه میان طرف های درگیر به منظور آرام کردن اوضاع امکان پذیر نبود.

صمام در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: از آنجایی که توقف هرچه سریعتر تجاوز نظامی به یمن مطالبه همگان است، هیچ مانعی برای بهره برداری از چنین فرصت هایی به منظور ایجاد کانال های ارتباطی با طرف مقابل با هدف رد و بدل شدن دیدگاه هایی که ممکن است در نهایت منجر به برقراری آتش بس شود، وجود ندارد.

این مقام یمنی همچنین با بیان اینکه هرگونه مذاکرات با طرف مقابل از موضع عزت و کرامت و در راستای مصلحت یمن خواهد بود، اظهار داشت: تفاهمات اولیه ای میان دو طرف شکل گرفته است که بر اساس آنها می بایست اقدامات گام به گامی انجام شود که ممکن است در صورت وجود حسن نیت در نزد دولت های متجاوز به برقراری آتش بس منجر شود.

صمام همچنین ضمن انتقاد از رسانه هایی که اخبار غیر واقعی در خصوص مذاکرات میان انصارالله و رژیم سعودی منتشر می کنند، گفت: چنین رسانه هایی احتمالا سیاست سعودیها مبنی بر خدشه وارد کردن به چهره ارتش و نیروهای مردمی یمن در نزد مردم این کشور را دنبال می کنند.