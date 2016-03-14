به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خبرنگاران به روند پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بیمه تامین اجتماعی از طریق بانک ملت برای ۶ ماه اول سال یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پرداختی به بیمارستان‌های وزارت بهداشت داشته که امیدواریم در روزهای پایانی سال این رقم به یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برسد.

وی همچنین به روند پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها از طریق بانک رفاه اشاره کرد و افزود: بانک رفاه نیز برای نیمه دوم سال، ۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات بیمارستان های وزارت بهداشت را پرداخت کرده که انتظار می رود این رقم نیز به ۷۰۰ میلیارد تومان در روزهای پایانی سال برسد.

سخنگوی وزارت بهداشت روند پرداخت مطالبات بیمارستان های وزارت بهداشت از سوی سازمان بیمه سلامت را نامطلوب توصیف کرد و ادامه داد: متاسفانه سازمان بیمه سلامت هنوز نتوانسته اقدام مناسبی را برای پرداخت مطالبات بیمارستان های وزارت بهداشت داشته باشد.

حریرچی با اعلام اینکه ۹ هزار و ۸۶۶ میلیارد تومان اسناد خدمات به بیمارستان‌های وزارت بهداشت به بیمه‌ها ارسال شده است، تصریح کرد: تاکنون ۴ هزار و ۳۱۱ میلیارد تومان از این مطالبات را دریافت کرده ایم.

وی همچنین از ۳ هزار میلیارد تومان خدمات ارائه شده بیمارستان‌های وزارت بهداشت خبر داد و گفت: برای این میزان از خدمات هنوز اسنادی به بیمه ها ارسال نشده است.

سخنگوی وزارت بهداشت در مورد روند پرداخت مطالبات معوق پرسنل بیمارستانی اعم از پزشکان و پرستاران اظهار کرد: با توجه به اینکه در انجام تعهدات خود به مردم خدشه ای وارد نشده است، اما شرمنده پرسنل خود هستیم.

حریرچی با اعلام اینکه روند پرداخت مطالبات پرسنل بیمارستانی مربوط به کارانه ها است، توضیح داد: در پرداخت حقوق و اضافه‌کار کادر درمانی مشکل چندانی وجود ندارد، اما در بحث کارانه‌ها به طور میانگین پرداخت‌ها با تاخیر ۶ ماهه صورت می‌گیرد.