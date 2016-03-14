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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۵۷

«گرگ های دوست نداشتی» به نیاوران می‌آیند

«گرگ های دوست نداشتی» به نیاوران می‌آیند

نمایش کودک «گرگ‌های دوست نداشتنی» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا جعفری مرام از نخستین روزهای سال ۱۳۹۵ در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جعفری مرام کارگردان نمایش «گرگ های دوست نداشتنی» که تا کنون آثاری را در حوزه تئاتر کودک روی صحنه برده در این باره گفت: با توجه به اجرای نمایش در ایام عید نوروز باید بگویم این کار بسیار شاد و مفرح طراحی شده تا کودکان و خانواده ها لحظات خوبی را سپری کنند. همچنین طراحی متفاوت لباس و دکور از دیگر جاذبه های این نمایش خواهد بود. «گرگ های دوست نداشتنی» مناسب رده سنی کودکان بین ۵ الی ۱۲ سال است.

کارگردان این نمایش همچنین درباره علت انتخاب روزهای تعطیلات نوروز برای اجرای نمایش گفت: تجربه موفق سال های گذشته نشان داده که خانواده ها در این ایام استقبال خوبی از نمایش کودک و این نوع برنامه ها نشان می دهند. در واقع بر خلاف تصور، تعطیلات عید زمان مناسبی برای اجرای نمایش کودک است.

احمد خیرآبادی، محیا سالاری، سحر صفر پور و پارسا پولادوند بازیگران این اثر نمایشی هستند. امید جان نثار قمصری آهنگساز این نمایش بوده، طراحی لباس توسط لیلا زمانی صورت گرفته و راضیه درگاهی و امید جان نثار قمصری دستیاران کارگردان کار هستند.

نمایش کودک «گرگ های دوست نداشتنی» از ۵ فروردین تا سوم اردیبهشت همه روزه ساعت ۱۷ در سالن گوشه روی صحنه می رود.

کد مطلب 3579910
آروین موذن زاده

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