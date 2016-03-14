به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جعفری مرام کارگردان نمایش «گرگ های دوست نداشتنی» که تا کنون آثاری را در حوزه تئاتر کودک روی صحنه برده در این باره گفت: با توجه به اجرای نمایش در ایام عید نوروز باید بگویم این کار بسیار شاد و مفرح طراحی شده تا کودکان و خانواده ها لحظات خوبی را سپری کنند. همچنین طراحی متفاوت لباس و دکور از دیگر جاذبه های این نمایش خواهد بود. «گرگ های دوست نداشتنی» مناسب رده سنی کودکان بین ۵ الی ۱۲ سال است.

کارگردان این نمایش همچنین درباره علت انتخاب روزهای تعطیلات نوروز برای اجرای نمایش گفت: تجربه موفق سال های گذشته نشان داده که خانواده ها در این ایام استقبال خوبی از نمایش کودک و این نوع برنامه ها نشان می دهند. در واقع بر خلاف تصور، تعطیلات عید زمان مناسبی برای اجرای نمایش کودک است.

احمد خیرآبادی، محیا سالاری، سحر صفر پور و پارسا پولادوند بازیگران این اثر نمایشی هستند. امید جان نثار قمصری آهنگساز این نمایش بوده، طراحی لباس توسط لیلا زمانی صورت گرفته و راضیه درگاهی و امید جان نثار قمصری دستیاران کارگردان کار هستند.

نمایش کودک «گرگ های دوست نداشتنی» از ۵ فروردین تا سوم اردیبهشت همه روزه ساعت ۱۷ در سالن گوشه روی صحنه می رود.