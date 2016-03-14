به گزارش خبرگزاری مهر، در دهه ۱۹۶۰، دولت اسپانیا با یک مشکل بالقوه مواجه شد. در جزایر قناری، در حاشیه بیرونی سواحل آفریقای شمالی، تعداد گردشگران افزایش یافت و بخشی از اراضی این جزیره که به خانه سازی گردشگران تازه وارد اختصاص یافته بود با مشکل جدی عرضه آب آشامیدنی با توجه به افزایش تقاضا روبرو شد. اسپانیا اما توانست این چالش را به فرصت تبدیل کند. دولت به سرمایه گذاری برای توسعه فناوری جدیدی مشغول شد که برای نمک زدایی از آب شور دریا، غشاءهایی برای فیلتراسیون نمک به کار گرفت. نتیجه راه اندازی اولین آب شیرین کن در اروپا بود و امروزه اسپانیا بزرگ ترین تولیدکننده دستگاه های آب شیرین کن در اروپا و از تولیدکنندگان برتر جهان است. این کشور در حال حاضر با بیش از ۵۰۰ دستگاه آب شیرین کن بیش از ۲۰۰ میلیارد گالن آب را سالانه تصفیه می کند.

تنها در یک دوره کوتاه مدت در اسپانیا، این کشور زیرساخت های مرتبط با فناوری برای تصفیه آب و دستگاه های آب شیرین کن را در بخش های طراحی، ساخت و ساز و عملیات اجرایی توسعه داد. شرکت های اسپانیایی درخصوص این نوع فناوری های توسعه یافته توانستند در بازار رقابتی جهانی وارد و موفق شوند. براساس اطلاعات موجود از ۲۰ شرکت برتر در جهان که در حوزه فناوری های آب شیرین کن فعال هستند، هفت شرکت برتر متعلق به کشور اسپانیا است. در سال ۲۰۰۹ نیز زیرساخت عظیم آب شیرین کن بارسلون به پایان رسید. تصفیه خانه Prat de Llobregat می تواند تا ۲۰ درصد آب آشامیدنی این شهر را تامین کند و این پروژه توانست برنده جایزه جهانی آب در سال ۲۰۱۰ از طریق معرفی این دستاورد فنی در مجله صنعت جهانی و هوشمند آب شود.

این تصفیه خانه با به کارگیری بیش از ۵۲۰۰ پنل خورشیدی و یک توربین بادی و مجهز به فن آوری های پیشرفته بهره وری و بازیابی انرژی توانسته اثرات زیست محیطی و هزینه های عملیاتی خود را تا حد امکان کاهش دهد. درصد قابل توجهی از هزینه های عملیاتی شدن یک کارخانه آب شیرین کن، ناشی از انرژی مورد نیاز آن است.

شرکت های فن آوری اطلاعات، سامانه های هوشمند اطلاعاتی را برای مدیریت و یکپارچه سازی جریان اطلاعات ناشی از تصفیه خانه ها با توجه به فشردگی و حجم بالای داده ها، اعداد و ارقام ناشی از کنتورهای خانگی برای اندازه گیری مصرف، گستردگی اطلاعات موجود و حجم بالای مصرف آب، در میان سایر داده ها راه اندازی کرده تا بتوانند مدیریت هوشمند آب را فعال کنند.

امروزه تصفیه آب در بیش از ۳۰ کشور، از شیلی تا استرالیا، در شمال آفریقا، خاورمیانه، هند و چین با فناوری های نوین انجام می شود.

در ایالات متحده نیز سه تصفیه خانه آب شیرین کن توسط شرکت های اسپانیایی ساخته شده است: دو تا در فلوریدا و یکی در خارج از بوستون.

تصفیه خانه های آب اکنون توسعه قابل توجهی یافته و گام هایی فراتر از آب شیرین کن برداشته اند. آنها نه تنها منجر به تصفیه آب برای آب آشامیدنی از پساب، فاضلاب و آب شور می شوند، بلکه موفق به تصفیه آب های ناشی از مصارف صنعتی حتی باوجود زباله های صنعتی مانند استخراج معادن برای آب آشامیدنی می شوند.

اکنون شرکت های اسپانیایی در بخش تصفیه آب یکی از رقیبان اصلی در بازار آب بوده و این امر یکی از نقاط قوت در زیرساخت های نوآورانه و فناوری های روز اسپانیا تلقی می شود.